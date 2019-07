Donosti Cup Voluntarios, un valor seguro La labor de los delegados es fundamental en el torneo. Unos 180 guías y 80 delegados trabajarán con el objetivo de que todo salga bien IZASKUN SALGADO Sábado, 6 julio 2019, 08:31

Cada vez son más los y las jóvenes que se animan a realizar labores de voluntariado durante la semana que dura la Donosti Cup. En esta vigésimo octava edición son aproximadamente 180, en la mayoría estudiantes universitarios, los y las guías que acompañarán a los equipos tanto nacionales como internacionales que lucharán por alzar la copa, así como una cantidad cercana a los 80 los delegados que se encargarán de controlar los aspectos deportivos del mismo, y de estar presentes en los diferentes terrenos de juego del campeonato.

La labor que desempeñan estos dos colectivos resulta vital para el buen desarrollo de la competición y también para que todos los equipos participantes estén cómodos y bien asesorados durante el periodo que dura su estancia en nuestra ciudad.

Las guías ayudan a que la estancia de los equipos sea mejor.

Una experiencia muy bonita

Leire San José, Cristina Poignon, Jon Elorza y Aitor Vázquez son dos guías y dos delegados que vuelven a formar parte del voluntariado del torneo y que nos cuentan parte de las labores que desempeñan así como diferentes momentos vividos en otras ediciones.

«Siempre tengo muchas ganas de esta semana»

Jon Elorza cumple su cuarto año como miembro del staff del torneo y admite que «siempre tengo muchas ganas de esta semana, ya que me gusta mucho el fútbol. Siempre he estado metido en ese mundo y es una fiesta para los chavales». Son muchos los detalles que este joven delegado destaca de la competición, aunque si tuviera que quedarse con uno señala que «cuando trabajamos solemos tener un ambiente muy bueno entre todos. Es importante para que sea ameno y realizar mejor las diferentes tareas que tenemos que hacer durante la semana. Se suele juntar un gran grupo, es una bonita experiencia».

«Disfrutan conociendo nuestra tierra»

Para Leire San José ésta es su cuarta edición colaborando como guía y comenta que para ella esta semana del año «es muy bonita. No la ves como un trabajo porque disfrutas mucho y es muy divertido, incluso he hecho algunos amigos con los que a día de hoy sigo teniendo relación». En las tres ediciones en las que ha colaborado como voluntaria le ha tocado ejercer de guía de equipos estadounidenses a los que «he tratado de enseñar los lugares más característicos de nuestra zona. Muchos suelen venir con sus padres, en especial los más pequeños, y les gusta ir de pintxos y conocer diferentes zonas, se suelen sorprender mucho con nuestro paisaje, el verde de la hierba y la tranquilidad que hay. Además, Donostia les encanta», comenta.

«El ambiente que se crea es muy especial»

Para Aitor Vázquez éste será su «quinto año colaborando con la Donosti Cup, y la verdad es que es un placer trabajar allí. No solo es trabajo, además te lo pasas bien y te diviertes», comenta este joven que como delegado se encarga de «ver partidos, realizar las actas y estar pendiente de que todo se desarrolla bien, sin problemas». El joven donostiarra admite que lo que hace especial a este torneo no es únicamente la gran calidad de los equipos de fútbol que participan, «también es bonito por el ambiente que se crea, ves cómo se hacen amigos, conoces otras culturas o a gente de otros países, por ejemplo». Termina con un deseo: «Espero seguir muchos años aquí».

«Haces mucha amistad con los niños»

Cristina Poignon lleva tres años desempeñando las labores de guía: «Les acompañamos a los campos de fútbol y a lo largo del día tenemos que estar con ellos, enseñarles la ciudad y realizar distintas actividades», explica mientras destaca «la unión y amistad que haces con los niños. Es mi tercer año con el mismo equipo y por tanto la amistad y confianza que tenemos están muy bien, ayuda mucho». A lo largo de estos años son muchas las anécdotas que ha vivido, aunque no duda en destacar una: «En mi primer año, teníamos que jugar en un campo que estaba bastante lejos y de lo nerviosa que estaba al ser el primer día, me perdí y tuvimos que dar media vuelta con el autobús. Ahora lo recuerdo como algo muy divertido, pero en el momento lo pasé muy mal, porque el hecho de pensar que igual no llegas a tiempo agobia mucho. Fue un momento que nunca olvidaré», explica entre risas.