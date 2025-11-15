Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yvonne Iturgaiz

Tres contenedores quemados, bengalas y petardos en la segunda de las protestas

En la manifestación convocada por Palestinarekin Elkartasuna se ha utilizado pirotecnia y desconocidos han lanzado bengalas encendidas a varios depósitos de residuos

David S. Olabarri

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

Al menos tres contenedores han sido incendiados al paso de la segunda protesta que había sido convocada por Palestinarekin Elkartasuna, en la previa del partido ... entre las selecciones de Euskadi y Palestina que se celebra este sábado en San Mamés. La columna de manifestantes ha coreado gritos en contra de Israel y a favor de la causa palestina. También han lanzado consignas a favor de la amnistia de los presos y por la independencia. Durante la movilización se ha lanzado pirotecnia y se han prendido numerosas bengalas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  6. 6

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  9. 9 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  10. 10 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tres contenedores quemados, bengalas y petardos en la segunda de las protestas

Tres contenedores quemados, bengalas y petardos en la segunda de las protestas