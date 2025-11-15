Tres contenedores quemados, bengalas y petardos en la segunda de las protestas

Al menos tres contenedores han sido incendiados al paso de la segunda protesta que había sido convocada por Palestinarekin Elkartasuna, en la previa del partido ... entre las selecciones de Euskadi y Palestina que se celebra este sábado en San Mamés. La columna de manifestantes ha coreado gritos en contra de Israel y a favor de la causa palestina. También han lanzado consignas a favor de la amnistia de los presos y por la independencia. Durante la movilización se ha lanzado pirotecnia y se han prendido numerosas bengalas.

Los participantes en la segunda de las marchas han recorrido el centro de Bilbao. Han partido unos pocos minutos después de las seis y media de la tarde desde el Arenal y han llegado a San Mamés alrededor de una hora después. Encabezados por una gran pancarta donde un futbolista palestino armado con un fusil pegaba una patada a la cabeza de Benjamín Netanyahu.

Por el camino, justo tras pasar Moyua, un desconocido ha lanzado una bengala encendida a un contenedor de papel, que no ha tardado en arder. Los bomberos han actuado con celeridad, pero no han podido evitar que ardiera ese depósito de residuos y otro que estaba al lado. Un joven ha llegado a tiempo para quitar su motocicleta, pero otra que estaba aparcada a escasos metros ha podido sufrir algún tipo de daño por el calor. También la corteza de un árbol ha ardido unos momentos hasta que los bomberos han podido apagarlo.

La escena se ha repetido unos metros después, en el entorno del Sagrado Corazón.