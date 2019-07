Fútbol Los 'Terceras' intentan sacar la cabeza Pretemporada. Entrenamiento del Pasaia esta semana en el campo Jesús Mari Zamora. / ARIZMENDI Los cinco guipuzcoanos preparan la temporada. El Pasaia se las ingenia para cuadrar el presupuesto | MIREIA OLARIAGA Sábado, 20 julio 2019, 09:57

Los cinco equipos guipuzcoanos de Tercera División han arrancando estos días la pretemporada con idea de competir en una categoría en la que no es fácil encontrar patrocinadores y nuevos ingresos. Cada vez hay más equipos de alto nivel en el territorio y todos los equipos tocan las mismas puertas. Uno de ellos, el Pasaia KE, un club con solera, ha puesto en marcha la campaña 'Gure ametsa zurekin' para intentar involucrar a empresas del entorno. Por el momento no tienen patrocinador principal y las subvenciones que reciben son de las instituciones y la Federación Española. «Estamos muy agradecidos, pero año tras año tenemos más dificultades para llegar bien a todo», relata el secretario del club, Enrique Sánchez.

No es fácil sobrevivir en las divisiones inferiores. «Estamos terminando de hacer el dossier que vamos a mandar a distintas empresas invitándoles a que sean nuestros patrocinadores. Por el momento no pedimos ninguna cifra. Queremos llevar patrocinios en las camisetas, pantalones y vallas publicitarias. Entendemos que el equipo puede ser una buena plataforma para darles visibilidad», manifiesta. No les importa el número, «quizás cuatro o cinco», que ingresen unos 3.000 euros al año. «Si lo conseguimos, somos más que felices».

«Hemos invitado a Zamora»

El club guipuzcoano cuenta con 120.000 euros de presupuesto, y el 70% de esa cantidad se destina al equipo de Tercera, principalmente para cubrir viajes, dejando lo restante para otros menesteres. A las pocas ayudas que recibe el club, se le suma la situación social en Pasaia. «La crisis afectó mucho y ya casi no hay barcos y el Puerto da lo que da», declara. El día 31 han organizado una fiesta de presentación de los nuevos jugadores de la plantilla. «Hemos invitado a gente que está involucrada con el Pasaia. Jesús Mari Zamora (el nombre que lleva nuestro campo), José Mari Martínez, Alberto López, Luis Llopis (entrenador de porteros de la Real Sociedad) y Patxi Gabilondo (exsecretario general de la Federación Guipuzcoana de Fútbol), entre otros», asegura.

El resto de equipos de Tercera, salvo la Real, se enfrentan más o menos a situaciones similares. Gipuzkoa compite en inferioridad respecto a los clubes vizcaínos, donde se paga más a los jugadores. Hay que tirar de imaginación. El Lagun Onak, por ejemplo, jugó un amistoso ante la Real el sábado pasado y lo recaudado en la venta de entradas ayudará. En Beasain y Tolosa, otro tanto. No tienen el agua al cuello, pero no se pueden descuidar y no dejan de buscar recursos. La Real C vive otra realidad.

Todos, los cinco, preparan la temporada que arrancará el 25 de agosto. En Tolosa están a la espera de saber si finalmente entran en la Copa del Rey por el llamado cupo a los recién ascendidos. Su entrenador, Ander Avellaneda, aguarda al sorteo para saber con qué rival de la categoría se juegan el pase a la siguiente ronda de la Copa, en la que podrían emparejarse a un Primera que no juega competición europea. «Tenemos los pies en el suelo y nos vamos a centrar en la Liga. Nuestro objetivo es mantenernos, aunque a nadie le amarga un dulce», confiesa.