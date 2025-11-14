«Lo sucedido con la pelota nos ayuda a visualizar que es posible la oficialidad»

Mikel Labaka (Azpeitia, 1980) regresa el sábado a un banquillo cinco meses después de salir de la Real. Lo hace para ser el segundo de ... Jagoba Arrasate en el partido que enfrenta en San Mamés a la Euskal Selekzioa con Palestina, un encuentro que tiene un doble valor reivindicativo que ha sido decisivo para dar el sí al presidente Iker Goñi cuando recibió la llamada. El azpeitiarra ha asumido el peso de realizar la convocatoria y espera que esta nueva cita suponga un impulso en la reivindicación de la oficialidad.

– Regresa a un banquillo tras cinco meses. ¿Qué le ha empujado a volver?

– Hace un mes y medio me llamó el presidente de la Federación Vasca, Iker Goñi. La verdad es que la llamada me pilló por sorpresa. Me dijo que estaban con la idea de poder organizar un partido de la selección contra Palestina, que a ver qué me parecía y que si quería tomar parte en esto. Entonces ya me comentó que la idea era que Jagoba fuese el entrenador y como tengo buena relación con Jagoba, lo primero que hice fue llamarle y hablar con él. Y bueno, ahí ya pensé que como era sólo para un partido y sabiendo la importancia que este encuentro tiene para la Euskal Selekzioa, que también era una buena oportunidad para, desde el fútbol, lanzar nuestro mensaje de stop al genocidio y nuestra solidaridad con el pueblo palestino.

– ¿Cuando empiezan a trabajar en la convocatoria y cómo es ese trabajo de reclutamiento?

– Comenzamos enseguida. Una vez que di el OK la cabeza ya empezó a funcionar. Es verdad que las circunstancias son las que son, que Jagoba es el entrenador del Mallorca y que, lógicamente, está muy ocupado porque al final ya sabemos la carga de trabajo que tiene un entrenador de Primera División. Además los resultados del Mallorca tampoco están siendo los ideales. Así que al final, hablando por teléfono con Jagoba y también con el director deportivo de la federación, que es Mikel de Gregorio, entre los tres fuimos haciendo los filtros, hablando con los clubes y hablando con los jugadores.

– Dadas las circunstancias, veo que le ha tocado hacer gran parte de ese trabajo en la sombra...

– Sí. He intentado quitarle un poquito de carga de trabajo a Jagoba. Esta es también una de las razones por las que estoy haciendo tantas entrevistas estos días.

– ¿Qué respuesta se ha encontrado por parte de los futbolistas?

– En general la respuesta ha sido positiva, aunque esta vez, más que con los jugadores, hemos hablado con los clubes. Creo que es lo que tenemos que hacer desde las federaciones. Hablar con los clubes, saber la disponibilidad que tienen para acceder a sus futbolistas. En general, la respuesta de los clubes también ha sido positiva porque hay que poner en contexto este partido. Sabemos que en Primera División el calendario está apretadísimo. Somos conscientes de eso y entendemos la preocupación de los clubes, incluso de los jugadores, para sumar un partido más. Entendemos a los clubes, a los futbolistas. Creo que tenemos que tener esa sensibilidad, pero sabiendo también que es importante jugar este partido por lo que representa para nosotros. Pero ya te digo que en general estamos contentos.

– ¿Se ha encontrado con alguna negativa por parte de los futbolistas?

– Bueno, nosotros sabemos que algunos jugadores no sienten esta camiseta o no se sienten identificados con esta selección. También ha habido unos pocos que nos han dicho que prefieren no venir. Nosotros respetamos a esos jugadores y protegemos su decisión porque entendemos que hay que respetarla. Pero también es verdad que nos gustaría que otras federaciones y otras selecciones hiciesen lo mismo, que cuando convoquen a jugadores del País Vasco, si en algún caso alguien decidiese no ir porque no se siente identificado con esas selecciones, le respetasen también.

– El partido de mañana, a diferencia de los anteriores, tiene una doble reivindicación...

– Este partido tiene unas connotaciones muy especiales porque el primer objetivo es denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y mandar nuestra solidaridad. Creo que eso supera todo, evidentemente, y sólo por eso el partido va a ser muy, muy especial. Hay que poner allí el foco y luego, mirándonos a nosotros mismos, creo que desde Euskal Herria también tenemos razones suficientes como para llenar San Mamés porque es importante que la gente, también en la calle, diga alto y claro que nuestra selección tiene derecho a estar representado en el mapa del fútbol y queremos jugar competiciones oficiales como lo hacen los demás pueblos.

– ¿Qué les han trasladado desde la delegación palestina?

– Dos cosas principalmente. La primera, el agradecimiento e incluso la sorpresa también. Hoy en día las noticias en el mundo llegan rápido de un lado a otro y esta no era la primera vez que escuchaban hablar del País Vasco. Saben que la gente de aquí tiene esa cercanía hacia el pueblo palestino. Y la segunda, la visibilidad que les va a dar este partido, porque nos han dicho que muchísimos periodistas se han acreditado y parece que este partido va a tener una repercusión mundial. Que se les dé esa visibilidad cuando están sometidos a un genocidio y a tanto sufrimiento lo valoran mucho y están agradecidos y emocionados. Luego, hablando de aspectos más futbolísticos, este partido para ellos es importante porque el día 25 juegan contra Libia una eliminatoria de la copa árabe. Así que más allá de un amistoso con una causa humanitaria y reivindicativa, este partido les sirve como preparación incluso con miras al siguiente Mundial para ir componiendo un equipo porque tienen gente joven.

– ¿Cuál es el nivel futbolístico de Palestina?

– Es un equipo que está intentando rejuvenecerse para poder ir mejorando sus capacidades, incluso con esa mira de poder estar en el siguiente Mundial. Hemos visto partidos y es un equipo en el que mayoritariamente está jugando gente que está en Qatar, en Egipto y algunos en Perú. Están bien trabajados y por las circunstancias que viven tienen mucho orgullo. Que nadie crea que va a ser fácil ganarles.

– ¿En qué momento se encuentra la reivindicación de la oficialidad de la Euskal Selekzioa?

– Esta es una reivindicación que no tiene que parar nunca a pesar de que haya obstáculos o altibajos. Esto es muy simple: lo que pedimos y lo que sentimos es que cada jugador debería tener la oportunidad de poder jugar con su país, con su selección. Y algo está desnaturalizado cuando gente euskaldun, que está jugando en nuestros equipos y que quiere jugar en la Euskal Selekzioa en competiciones oficiales, está obligada a jugar con otras selecciones. Lo lógico sería que cada uno tuviese la oportunidad de poder elegir con total libertad a qué pueblo, a qué país quiere representar.

– Los últimos años no han sido sencillos. Este partido, por su repercusión, ¿puede suponer un impulso a esa reivindicación?

– Espero que sí. Al final, en esos altibajos que te comentaba antes, hay puntos importantes y esperemos que después de poder ver un San Mamés lleno, a la gente le llegue esto y sienta verdaderamente que hay que seguir empujando para que de una vez por todas seamos oficiales. Lo más importante es que la gente, en los pueblos, en la calle y en los campos de fútbol esté activada y pida que nosotros también tenemos derecho a estar representados en las competiciones oficiales. Creo que es importante que haya una federación que tenga una total determinación para encauzar esta demanda y también creo que los políticos deben estar un poquito alineados con esto. Hay tres patas diferentes y es importante que cada uno, en su ámbito, empuje hacia ese objetivo.

– El problema es que el calendario cada vez está más cargado y cuesta incluso encontrar fechas para jugar este tipo de partidos...

– Sí, sin duda. El contexto es difícil porque el calendario está saturadísimo, pero si entendemos como algo natural que en fechas FIFA otras selecciones oficiales juegan hasta dos partidos, ¿cómo puede ser que la selección de Euskal Herria no pueda jugar ni uno? No podemos decir que el calendario está saturado sólo cuando juega la Euskal Selekzioa porque los demás selecciones están jugando bastante más partidos.

– Lo sucedido con la pelota y la Federación Internacional ¿le vale de algo al fútbol?

– Al fútbol le sirve para visualizar que siempre hay algún camino para conseguir esos objetivos. En la pelota también parecía imposible, pero ha habido gente que ha insistido, gente inteligente que ha buscado diferentes caminos hasta que al final se ha hecho realidad y nos alegramos por eso. Es verdad que son mundos muy diferentes, que hay matices y que a veces esos matices lo dificultan más o menos, pero creo que visualizar que es posible evidentemente nos ayuda.