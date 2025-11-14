Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Labaka posa en Garmendipe, el campo de fútbol de su Azpeitia natal. FÉLIX MORQUECHO
Mikel Labaka | Segundo entrenador de la Euskal Selekzioa

«Lo sucedido con la pelota nos ayuda a visualizar que es posible la oficialidad»

El técnico azpeitiarra regresa a un banquillo convencido de que el partido ante Palestina puede suponer un impulso a la reivindicación

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Mikel Labaka (Azpeitia, 1980) regresa el sábado a un banquillo cinco meses después de salir de la Real. Lo hace para ser el segundo de ... Jagoba Arrasate en el partido que enfrenta en San Mamés a la Euskal Selekzioa con Palestina, un encuentro que tiene un doble valor reivindicativo que ha sido decisivo para dar el sí al presidente Iker Goñi cuando recibió la llamada. El azpeitiarra ha asumido el peso de realizar la convocatoria y espera que esta nueva cita suponga un impulso en la reivindicación de la oficialidad.

