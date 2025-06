Sigue el caso Nico Williams: El Athletic contradice a Laporta y afea las maniobras de Deco

Guerra total entre el Athletic y el Barça. El club rojiblanco carga contra Deco y Laporta a raíz del 'caso Nico' tras la reunión que ... entabló ayer con la Liga para fiscalizar las operaciones del club de la Ciudad Condal a cuenta de su intención de fichar al extremo. Ibaigane acaba de hacer público un comunicado en el que afea al director deportivo azulgrana sobre la incorporación del jugador (para ello debe abonar una cláusula que ronda los 60 millones con el IPC) y desmiente las declaraciones de Laporta en las que asegura que el club cumple la regla 1:1 para inscribirle. «El Athletic se ocupa de lo suyo», responde de manera directa al máximo dirigente blaugrana en su encabezado.

En el texto difundido este jueves, el club bilbaíno defiende que es «interés legítimo del Athletic» fiscalizar las cuentas del Barcelona a raíz de las declaraciones de Deco, en las que confirmaba el interés azulgrana por fichar a Nico Williams. También da un tirón de orejas a Laporta. A sus ojos, al admitir que el club blaugrana «está trabajando para estar en la regla 1:1» lo que reconoce es que «actualmente no se encuentra en los parámetros de dicha regla para la inscripción de jugadores».

Reunión con @LaLiga



El Athletic Club agradece la disposición y claridad del organismo que defiende los intereses de todos los clubes.



En el marco del fair play financiero, se trató, entre otros asuntos, la capacidad de incorporación de jugadores por parte del FC Barcelona.

La reacción del Athletic llega pocas horas después del dardo que Joan Laporta lanzó a Ibaigane por su intención de fiscalizar las operaciones azulgranas. «No entiendo las reacciones que están teniendo. Con todo el respeto, cada uno que se ocupe de lo suyo. No entiendo que vaya a hablar del Barça a LaLiga, no creo que corresponda. Ellos sabrán lo que hacen», arremetió.

El presidente azulgrana defendía que el club de la Ciudad Condal no tiene «una mala relación con el Athletic». «En estos últimos años ha habido una serie de malos entendidos e incidentes, pero no creo que por este motivo se pueda decir que tenemos mala relación. Somos unos clubes con una historia muy amplia», defendía. A lo que se refiere Laporta es a la postura de la entidad rojiblanca por el interés en Nico el pasado verano, la investigación en torno al 'caso Negreira' o la polémica inscripción de Dani Olmo tras acudir el club barcelonés al CSD para dar la vuelta al 'no' de la Liga y la Federación.

De lo que se olvida es de las presiones ejercidas desde el Barcelona y su maquinaria mediática para que Nico acabe vistiendo de azulgrana, incluida, por ejemplo, una entrevista de Deco, director deportiva, en la que decía que el futbolista quería irse de Bilbao. Es solo el caso más reciente de una amplia lista. En esas declaraciones, aseguró que «estamos trabajando para estar en la regla 1:1» y que «se han hecho todos los pasos para poder fichar con normalidad, para no estar intervenidos económicamente». Lo que no quiso pronunciar es el nombre de Nico.

El extremo ha cerrado un acuerdo con el club azulgrana por seis temporadas a cambio de 7-8 millones euros anuales netos, según ha trascendido en medios catalanes, y ya ha traslado al Athletic su intención de marcharse. El trato se cerró después de una reunión de Deco con Félix Tainta, agente del jugador, en un hotel en Barcelona hace una semana y el viaje relámpago del propio director deportivo culé para entrevistarse con el extremo en Ibiza. Lo complicado de la operación es que el club azulgrana respete la regla económica del 'fair play' financiero para poder inscribir al jugador, aunque ahora Laporta dice lo contrario.