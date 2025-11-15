Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de la Euskal Selekzioa y Palestina posan en San Mamés mientras hacen el símbolo de la paz con sus manos. EP
Directo San Mamés, 20:30 horas

Sigue en directo el partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina

Euskaldunes y palestinos se ven las caras en San Mamés (20:30 horas) en un choque con un doble objetivo: lograr el fin del genocidio en Gaza y avanzar hacia la oficialidad de la tricolor

DV

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:08

Actualizado Hace 16 minutos

San Mamés acoge esta noche (20.30 horas) un partido lleno de reivindicación y solidaridad. La Euskal Selekzioa y Palestina aunarán sus fuerzas para lanzar un mensaje al mundo y lograr, de una vez por todas, la paz en la franja de Gaza y dar un paso más hacia la oficilidad de la tricolor.

Sigue el minuto a minuto de este histórico encuentro con los comentarios de los periodistas de EL DIARIO VASCO.

18:07

Sigue en directo el partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina

Miles de personas recorren las calles de Bilbao en una de las marchas convocadas. LUIS TEJIDO/EFE

18:01

La marcha convocada por la asociación Gernika-Palestina ha partido ya desde el puente del Arriaga camino del estadio.

18:00

Arratsalde on! Buenas tardes! Arranca la retransmisión en directo del partido amistoso que disputan esta noche en San Mamés las selecciones de Euskadi y Palestina a partir de las 20.30 horas.

