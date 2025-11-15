Sigue en directo el partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina

DV Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:08 Actualizado Hace 16 minutos Actualización disponible Compartir

San Mamés acoge esta noche (20.30 horas) un partido lleno de reivindicación y solidaridad. La Euskal Selekzioa y Palestina aunarán sus fuerzas para lanzar un mensaje al mundo y lograr, de una vez por todas, la paz en la franja de Gaza y dar un paso más hacia la oficilidad de la tricolor.

Sigue el minuto a minuto de este histórico encuentro con los comentarios de los periodistas de EL DIARIO VASCO.