Sigue en directo el partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina
Euskaldunes y palestinos se ven las caras en San Mamés (20:30 horas) en un choque con un doble objetivo: lograr el fin del genocidio en Gaza y avanzar hacia la oficialidad de la tricolor
Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:08
San Mamés acoge esta noche (20.30 horas) un partido lleno de reivindicación y solidaridad. La Euskal Selekzioa y Palestina aunarán sus fuerzas para lanzar un mensaje al mundo y lograr, de una vez por todas, la paz en la franja de Gaza y dar un paso más hacia la oficilidad de la tricolor.
Sigue el minuto a minuto de este histórico encuentro con los comentarios de los periodistas de EL DIARIO VASCO.
18:07
Miles de personas recorren las calles de Bilbao en una de las marchas convocadas. LUIS TEJIDO/EFE
18:01
La marcha convocada por la asociación Gernika-Palestina ha partido ya desde el puente del Arriaga camino del estadio.
18:00
Arratsalde on! Buenas tardes! Arranca la retransmisión en directo del partido amistoso que disputan esta noche en San Mamés las selecciones de Euskadi y Palestina a partir de las 20.30 horas.
