De la Fuente: «La mejor de las noticias es que a Lamine le quedan 15 años con nosotros»

Luis de la Fuente capeó la polémica sobre la ausencia de Lamine Yamal en los dos últimos partidos que afrontará España dentro de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras el tratamiento de última hora al que se sometió el extremo del Barça por sus molestias en el pubis y la tardía notificación del mismo por parte del club azulgrana al combinado nacional. «La mejor de las noticias es que a Lamine le quedan 15 años con nosotros. Hay que pensar en el presente y el futuro. El presente es contar con los jugadores que tenemos, ganar y dejar casi sentenciada la clasificación y esa es nuestra preocupación. Todo es mejorable, se intentará mejorar por todas las partes, pero lo que tenemos que mejorar es mañana el rendimiento», remarcó el preparador riojano, quien sostuvo, pese a lo visto esta semana, que «las relaciones con todos los clubes son maravillosas» en la previa del duelo con Georgia

«Espero un partido complicado, que nada va a tener que ver con lo que vivimos hace dos años y pico. Georgia tiene muy buenos jugadores que están compitiendo en grandes ligas europeas. Esperamos tener el máximo nivel para sacar adelante este partido porque somos conscientes de lo que representa para nosotros», explicó De la Fuente antes de un nuevo pulso con el combinado caucásico que puede sellar la clasificación de España, al menos de forma virtual, para la Copa del Mundo del próximo año a vueltas de una fase que hasta ahora está siendo inmaculada por parte de La Roja.

Esto último complace a De la Fuente pero no le obsesiona para nada seguir manteniendo esos extraordinarios registros de quince goles a favor y ninguno en contra porque tiene claro su objetivo. «Lo que pretendemos es clasificarnos para el Mundial, independientemente de los guarismos que se puedan dar. Queremos ganar mañana para dejar prácticamente sentenciada la clasificación», insistió.

Con los pies en el suelo

De la Fuente volvió a sacar pecho por el hecho de tener a su disposición «un equipo muy competitivo» más allá de las altas y las bajas que se puedan producir, pero asume que con un calendario tan exigente como el actual perderá algún jugador relevante de cara al Mundial. «Eso desgraciadamente se va a dar. Esperemos que los futbolistas que ahora estén lesionados puedan estar, pero desgraciadamente se producen lesiones. Es un calendario muy apretado, de mucha exigencia. Tendremos que rezar para que no haya más lesiones, pero seguro que tendremos algún disgusto en esas fechas en las que habrá que tomar decisiones», reconoció el técnico de Haro a lo largo de una comparecencia en la que analizó la opinión de Álex Baena sobre una presunta falta de apego a la selección española entre los aficionados.

«Yo creo que el sentimiento selección lo hemos recuperado. Esto va unido a los resultados. Los jóvenes creo que están enganchados. Igual deberíamos de ser más autocríticos e intentar mejorar eso. Entre todos deberíamos intentarlo porque es bueno para el país. Me gustaría que esto creciera», argumentó De la Fuente, quien incidió en lo complicado que es mantener una racha de 29 partidos invicto como la que lleva La Roja. «Siempre es ilusionante ver a un país ilusionado con su selección, pero los profesionales tenemos que poner los pies en el suelo. Aquí nadie regala nada, es muy difícil ganar. Queremos seguir haciendo camino partido a partido, día a día», señaló.

Transmitió además su deseo de que el bloque actual deje una huella tan imborrable como la que imprimió aquel otro que encadenó dos Eurocopas y un Mundial. «Tengo tanto apego a este grupo de jugadores que querría que se eternizasen todos. Por lo menos, que quedaran en la mente de todos, como la selección de 2008, 2010 y 2012 que fueron leyendas. Creo que esta selección está en ese camino. Es el mejor premio que puede obtener un profesional», aseveró.