Selección Así funciona la Liga de Naciones Las 55 selecciones que disputarán la Liga de Naciones. España se encuentra en la Liga A, grupo 4 / Uefa.com La nueva competición, que enfrentará de forma oficial a las selecciones durante el calendario liguero, comienza esta semana y medirá a España ante Inglaterra y Croacia MELISA CABALEIRO Madrid Miércoles, 5 septiembre 2018, 01:48

La renovada selección española que dirige Luis Enrique, concentrada desde el lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, abre el curso con dos choques peliagudos ante dos selecciones que se midieron en una de las semifinales del pasado Mundial. Este sábado se verá las caras con la potenciada Inglaterra de Southgate en Wembley, y el martes próximo 'La Roja' recibirá a la Croacia de Luka Modric en el Martínez Valero de Elche. Aunque el objetivo principal es la Eurocopa de 2020, se inicia ahora una liosa UEFA Nations League que trata de dar más alicientes a los choques de los combinados nacionales fuera de los grandes torneos. Conoce todas las claves sobre la nueva competición europea auspiciada por el esloveno Aleksander Ceferin.

-¿Qué es la UEFA Nations League?

Es una competición de selecciones que sustituye los partidos amistosos por partidos oficiales. Un torneo en el que intentará primar la igualdad, puesto que las diferentes Ligas que la componen (A, B, C y D) distribuyen las selecciones en función de su posición en el Ranking de Coeficientes de Selecciones Nacionales de la UEFA. Los cuatro campeones de grupo de la Liga A se clasifican para la fase final de la UEFA Nations League que se disputará en junio de 2019.

-¿Cómo se reparten las selecciones?

Las 55 selecciones nacionales son divididas en cuatro ligas según establezca el escalafón FIFA. En la liga A por ejemplo, se encuentran selecciones como España, Alemania, Francia o Portugal. Esas cuatro ligas, a su vez se reparten en cuatro grupos, de tres o cuatro equipos cada uno. En las ligas A y B, por ejemplo, cada grupo incluye tres equipos mientras que en las ligas C y D, todos los grupos -menos uno en la Liga C- incluyen cuatro equipos.

-¿Cuándo se disputa el torneo?

La UEFA Nations League se disputará cada año impar. Hasta ahora, cada dos años había un campeón, o del mundo o de Europa. Con la implantación de este nuevo torneo, cada año habrá un nuevo campeón, como sucede en el fútbol de clubes.

-¿Volverán a disputarse amistosos de selecciones durante el año?

Aunque sustituye los partidos amistosos por partidos oficiales dentro del calendario, esta competición permitirá que el equipo que quede sin jugar una jornada mientras se enfrenten los otros dos, dispute un amistoso. Por ejemplo, dentro de la liga A, el mismo día que España disputa su partido contra Croacia, Inglaterra jugará un amistoso contra Suiza. Por su parte, Croacia se enfrentará el jueves 6 de septiembre a Portugal como preparación ante su partido frente a España del próximo día 11.

-¿Habrá más facilidad de acceder a la Eurocopa para las selecciones más pequeñas?

Sí. Para las selecciones situadas a mitad del ranking y las naciones más pequeñas, la Liga de las Naciones aportará una forma adicional de clasificación, ya que entre las 16 naciones con menos coeficiente estará garantizada una de las 24 plazas de la Eurocopa.

-¿Partidos fuera o en casa?

Los partidos se disputarán a casa y a domicilio durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018. Los equipos se batirán en dobles enfrentamientos. Los ganadores de las ligas B, C y D ascenderán y los últimos de las ligas A, B y C descenderán. Caso especial será el de la Liga A, cuyos cuatro campeones se enfrentarán del 5 al 9 de junio de 2019 en un pequeño torneo, similar a la 'final four' de Baloncesto. Este campeonato final incluirá semifinales, partido por el tercer puesto y, por supuesto, la final. La selección que se corone campeona de la UEFA Nations League recibirá una generosa cuantía económica, aunque no la clasificación directa para la Eurocopa.

-¿Y entonces... quién accede al play-off?

Tendrán la posibilidad de acceder al play-off los 16 campeones de grupo o los siguientes equipos mejor clasificados que no hayan logrado el pase con los clasificatorios europeos. Esta nueva eliminatoria, que se jugará en marzo de 2020, mediría a los cuatro mejores de los distintos grupos de las Ligas A, B C y D. Si alguno de ellos ya está clasificado de forma directa para el torneo, le sustituirá el siguiente mejor clasificado en su liga. Si esta liga tiene 3 -y no 4- equipos para competir, esa posición será ocupada por selecciones de otra liga, según establece el ranking general de la Liga de Naciones. Así, los cuatro ganadores de los 'play-off' de cada Liga, pasarán a clasificarse directamente para la fase final de la Eurocopa 2020 tras superar dos semifinales a un partido y una final de su Liga de Naciones.

-¿Cuáles son las ventajas de ganar el campeonato?

Aunque el ganador de la UEFA Nations League no se clasifica de forma directa para la Eurocopa 2020, tendrá la oportunidad de avanzar a los play-offs para luchar por las cuatro plazas restantes (en caso de que no se hubiera clasificado a la antigua usanza, en los clasificatorios europeos, de los que salen 20 de las 24 plazas totales.

-¿Qué cantidad se embolsarán los equipos?

Se repartirán un total de 76.25 millones de euros entre las 55 selecciones que disputen el torneo aunque cada liga tendrá su propia tasa solidaria: la A, 1.5 millones de euros; la B, 1 millón de euros; la liga C, 750.000, y la D, 500.000. Por su parte, la selección ganadora del torneo se embolsará 4.5 millones de euros, la subcampeona, 3.5 millones; la tercera clasificada, 2.5 millones y la cuarta clasificada, 1,5.