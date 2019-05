Mundial femenino Amanda Sampedro: «El Mundial va a marcar un antes y un después en el fútbol español» Jorge Vilda, Amanda Sampedro, Silvia Meseguer y Mariona Caldentey. / EP Silvia Meseguer reivindica que «unas condiciones mínimas, que todas tengamos esas facilidades, no estamos pidiendo nada del otro mundo» JAVIER VARELA Madrid Lunes, 27 mayo 2019, 11:37

Amanda Sampedro, Mariona Caldentey y Silvia Meseguer afrontan la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA con «ilusión». «Afrontamos el Mundial con mucha ilusión. Somos conscientes del grupo que nos ha tocado. Pero es importante empezar ganando a Sudáfrica. Queremos hacer algo importante e ilusionar a la gente», confesaba Sampedro en los Desayunos Deportivos organizados por Europa Press y que compartieron con Jorge Vilda, su seleccionador. «Sabemos que nos vamos a enfrentar a las mejores del mundo y eso es un reto. Queremos resarcirnos del Mundial de Canadá», reconocía Silvia Meseguer. Mariona Caldentey, que hace unos días disputó la final de la Liga de Campeones con el Barcelona, confesó que «es un sueño jugar un Mundial absoluto, yo no he tenido la suerte de jugarlo aún». Además, la delantero del Barcelona se mostró ambiciosa porque «hacer un buen papel nos llevaría a los Juegos Olímpicos».

«El Mundial llega en un momento importante para el fútbol femenino, que ahora está de moda, pero no es pasajero» Amanda Sampedro

«El Mundial llega en un momento importante para el fútbol femenino, que ahora está de moda, pero no es pasajero», decía Amanda Sampedro. La jugadora del Atlético cree que la cita mundialista que empieza el 7 de junio «nos permitirá darnos a conocer, es un escaparate Mundial». Además, confesó que este Mundial «va a marcar un antes y un después en el fútbol español».

🗣️ @Amanda10sb: "El mundo femenino está de moda y no será una moda pasajera. El #FutFem está aquí para quedarse".



➡️ "El contexto social es muy bueno para darnos a conocer. El Mundial femenino es un gran escaparate para nosotras".#JugarLucharYGanarpic.twitter.com/SXzCXhLh99 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) 27 de mayo de 2019

La entrada del Real Madrid

En el auge del fútbol femenino, la presencia de los grandes clubes es importante para conseguir una mayor visibilidad de la que ya tiene en la actualidad. «Reconozco que Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid son equipos que marcan y sería importante que el Real Madrid tuviera su sección femenina, nos ayudaría y aumentaría la visibilidad», confesaba Sampedro. La jugadora de la selección, confesó que «jugar con los chicos hasta cierta edad es lo que te hace estar más fuerte» y desveló que «cuando te enfrentas a Estados Unidos, es lo que más se parece a un juvenil de chicos».

«Nosotras somos profesionales, si nos quieren ayudar a compaginar estudios y trabajo nos tienen que ayudar» Silvia Meseguer

Y para que el fútbol femenino siga creciendo, hay que apoyarlo desde las instituciones y con las ayudas necesarias para que las futbolistas no tengan que elegir entre deporte y vida. «El año pasado tenía el último curso de Medicina. Me dijeron que si seguía yendo a la selección no iba a aprobar», se lamentaba Silvia Meseguer. «Nosotras somos profesionales, si nos quieren ayudar a compaginar estudios y trabajo nos tienen que ayudar», reivindicaba la jugadora de la selección.

🗣️ @meseguer15: "El día que deje de ponerme nerviosa antes de un partido dejaré de jugar al fútbol".



➡️ "Nos enfrentaremos a las mejores del mundo".



➡️ "Queremos demostrar que podemos hacer buen fútbol y animar a la gente a seguir el #FutFem".#JugarLucharYGanarpic.twitter.com/fjFyR6pX5l — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) 27 de mayo de 2019

«Queremos unas condiciones mínimas, que todas tengamos esas facilidades. Estamos hablando de cosas básicas, no estamos pidiendo nada del otro mundo», añadió. Meseguer, recordó que en sus inicios tuvo que hacer muchos esfuerzos para poder cumplir su sueño de ser futbolista: «Soy de un pueblo pequeño de Teruel, empecé jugando al fútbol sala y un profesor me dijo que si quería hacer pruebas en el Zaragoza. Eran 70 kilómetros tres o cuatro días a la semana».

🗣️ @mariona8co: "Poder compartir cada entrenamiento con @Amanda10sb y @meseguer15 es un privilegio. Intento ver lo que hacen y cómo lo hacen. Ojalá algún día pueda ser el espejo de las pequeñas que van subiendo".#JugarLucharYGanarpic.twitter.com/UP2qvWkDiV — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) 27 de mayo de 2019

Por su parte, Mariona Caldentey señaló que «esto está cambiando, gracias a mucha gente». La futbolista del Barcelona reconoció que «somos unas privilegiadas, pero vamos a luchar para que el fútbol femenino siga creciendo». Y avisó: «Nos queda un camino muy bonito por delante».