El Unión se acuerda de ganar en casa

Ha habido que esperar casi dos meses para volver a ver ganar al Real Unión en casa pero la espera ha merecido la pena si ... es con partidos como el de ayer. El conjunto de Ramsés Gil, mejor que su rival en el cómputo de los 90 minutos, vio cómo la SD Logroñés le empató el encuentro en una jugada desafortunada pero tuvo la templanza para recomponerse y volver a ponerse por delante.

Los irundarras, en su mejor versión de la temporada, comenzaron el choque dominando territorialmente a su adversario. Hombres como Miguélez y Arruti, en la segunda altura del centro del campo, mostraron criterio en la circulación y los txuribeltz fueron capaces de ganar línea de fondo en un par de ocasiones. En una de ellas, Mateo sacó un buen centro que Soroeta remató algo forzado y que el canterano de la Real Sociedad, Kike Royo, atrapó sin demasiados problemas. Los riojanos no habían dado señales de peligro pero en su primer acercamiento estuvieron a punto de adelantarse. Lander, en su primera titularidad en Gal, metió una buena mano abajo que evitó el 0-1. Acto seguido llegaría el tanto local.

Soroeta, que en las últimas jornadas está yendo a más, se revolvió en la frontal del área y filtró un pase de muchos quilates para Tellechea, que definió con otra delicatessen picándola por encima del guardameta. El tanto premió los méritos del conjunto irundarra, valiente para no echarse atrás y seguir buscando el 2-0. Lo tuvo muy cerca gracias a una doble ocasión de Unai García, que en la primera se topó con una buena intervención de Royo y en la segunda, todavía más clara, remató por encima del larguero.

El Real Unión había perdonado el tanto de la tranquilidad y el que llegó fue el del empate, en una jugada discutida en la que el contacto entre el unionista Molina y Fernández, si lo hubo, pareció insuficiente. El atacante de la SD Logroñés cayó fulminado al suelo y el trío arbitral, con unos segundos de retraso, decretó el penalti. Lander estuvo cerca de detenerlo pero Gil puso las tablas desde los 11 metros cumplida la media hora. Con los ánimos caldeados entre la afición irunesa por la acción del 1-1, se alcanzó el descanso tras un disparo lejano de Miguélez que no fue entre palos.

Soroeta, con la caña

La segunda mitad arrancó más tímida en el apartado de ocasiones, con un Real Unión con más posesión ante un rival que no necesitaba demasiados toques para plantarse en área rival.

No fue tras combinación, sino tras un balón largo de Fontán, cuando llegó el tanto del triunfo. Tellechea ganó una pelota en la frontal para Miguélez, que estuvo quirúrgico para devolvérsela al 11 txuribeltz. El disparo de 'Telle' se estrelló en el larguero pero Soroeta estuvo atento para recoger el rechace. Los unionistas se volvían a adelantar en el marcador. La duda ahora era saber si iban a ser capaces de amarrar el resultado o dejarlo escapar como otras tardes esta temporada.

Para felicidad de la afición fronteriza sucedió lo primero. El conjunto de Ramsés Gil manejó bien la ventaja y sufrió más por lo ajustado del marcador que por las ocasiones de peligro del rival. Con el pitido final, equipo y afición celebraron por fin un triunfo en casa, el segundo de esta campaña. Que vengan muchos más.