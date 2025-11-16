Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tellechea celebra el 1-0 para el Real Unión, ayer en el Stadium Gal. Lusa

El Unión se acuerda de ganar en casa

El conjunto de Ramsés Gil, que tuvo muy buenos ratos de fútbol, logró su segundo triunfo del curso en Gal gracias a los tantos de Tellechea y Soroeta

Edu Prieto

Irun

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

Ha habido que esperar casi dos meses para volver a ver ganar al Real Unión en casa pero la espera ha merecido la pena si ... es con partidos como el de ayer. El conjunto de Ramsés Gil, mejor que su rival en el cómputo de los 90 minutos, vio cómo la SD Logroñés le empató el encuentro en una jugada desafortunada pero tuvo la templanza para recomponerse y volver a ponerse por delante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  5. 5

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  6. 6 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  7. 7 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  8. 8 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  9. 9 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  10. 10 «Sigo viendo a los perros que mataron a Lur en Errenteria»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Unión se acuerda de ganar en casa

El Unión se acuerda de ganar en casa