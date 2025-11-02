Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Real Unión sigue dejando escapar puntos del Stadium Gal

F. DE LA HERA
Ssegunda RFEF | Real Unión 1 - 1 Gernika

El Real Unión sigue dejando escapar puntos del Stadium Gal

Los de Ramsés Gil no pudieron concretar ninguna de las ocasiones generadas tras el empate del Gernika

Edu Prieto

IRUN.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Empate insuficiente del Real Unión ante un Gernika que se plantó este domingo en el Stadium Gal como el mejor equipo de la competición en ... el último mes y medio. Los irundarras hicieron lo más difícil, adelantarse en el marcador, pero después no supieron conservar su ventaja ante un conjunto vizcaíno que propuso poco.

