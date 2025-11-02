El Real Unión sigue dejando escapar puntos del Stadium Gal

Empate insuficiente del Real Unión ante un Gernika que se plantó este domingo en el Stadium Gal como el mejor equipo de la competición en ... el último mes y medio. Los irundarras hicieron lo más difícil, adelantarse en el marcador, pero después no supieron conservar su ventaja ante un conjunto vizcaíno que propuso poco.

El primer aviso serio de los txuribeltz llegó en el minuto 9 por mediación de Mustapha, que volvió loco a su par y ganó línea de fondo para sacar un centro medido al corazón del área, donde encontró libre de marca a Louakima. El francés conectó bien el balón pero se topó con la espalda de un defensor.

Los locales continuaron haciendo méritos para inaugurar el electrónico diez minutos después. Soroeta, batallador toda la tarde, ganó un buena pelota en la frontal y asistió a Unai García cuyo disparo, algo escorado, acarició el poste derecho de la portería visitante.

Poco más que echarse a la boca en un primer acto en el que 'Musta' fue el principal agitador y el ímpetu de los fronterizos fue a menos. Del Gernika apenas hubo noticias en ataque más allá de un par de córners. Un disparo manso desde el borde del área de Unai García, que Ariznabarreta embolsó sin mayores problemas, puso fin a la primera mitad.

Real Unión Tena, Louakima (Fontán, m.64), Molina, Katsukunya, Mateo (Iradi, m.78), Mustapha, Gaubeka (De la Mata, m.71), Mecerreyes (Miguélez, m.64), García (Telleche, m.78), Arruti y Soroeta. 1 - 1 Gernika Ariznabarreta, Gómez, Kortazar, Lorente, Berasaluce, Izan (Manex, m.80), Baque (Herri, m.69), Agirre, Velez (Arberas, m.69), Auzokoa (Agirrezabala, m.69) y Ager (Ibai, m.85). Goles: 1-0, min 47: Soroeta. 1-1, min 54: Auzokoa.

Árbitro: Mario Pacheco. Amonestó por parte local a Arruti y visitante a Velez e Izan.

Dos minutos tardó el Real Unión tras el descanso en abrir la lata. El omnipresente Unai García encontró una grieta en la zaga gernikarra y puso un caramelo en forma de centro a un Soroeta que solamente tenía que empujarla. El disparo fue repelido en primera instancia por el meta visitante pero el rechace impactó de nuevo en el delantero local y se coló en la portería.

La alegría le duró muy poco a los txuribeltz, apenas cinco minutos. Ese fue el tiempo que tardó el visitante Auzokoa en poner las tablas a puerta vacía en una jugada en la que Tena y Molina quizás se pudieron entender mejor y que se originó en un saque de banda mal defendido.

Sin acierto para poner el 2-1

Con la lluvia ya como invitada, los pupilos de Ramsés Gil continuaron mostrando más intención que su adversario. Molina de cabeza a la salida de un córner, Mustapha con un centro que se envenenó o Fontán, con un disparo que obligó a lucirse a Ariznabarreta, rondaron sin acierto el segundo tanto local.

El Gernika lo apostó todo a una contra y la jugada estuvo a punto de salirle bien. En un pésimo balance defensivo de los unionistas, Herri se plantó solo en el mano a mano con Tena pero el cancerbero irundarra estuvo acertado para blocar el chut. Hubiese sido demasiado castigo para un Real Unión que, sin grandes alardes, fue mejor que su rival.