Arruti trata de zafarse de la presión del Eibar bajo la lluvia del Areitio. Gorka Estrada

El Real Unión se lleva el derbi en Areitio por la mínima y de penalti

Un solitario tanto de Unai García en la segunda mitad permite a los irundarras vencer al Eibar B y mirar hacia arriba

DV

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:37

Comenta

El Real Unión se quitó el disgusto de la pasada jornada en la que cayó contra el Sestao, venciendo ayer al Eibar B en Areitio ... gracias a un solitario gol de Unai García de penalti. El conjunto txuribeltz se llevó otro de los derbis guipuzcoanos que componen la Segunda RFEF. Tres puntos que sirven a los de Ramsés Gil para mirar hacia arriba.

