El Real Unión se lleva el derbi en Areitio por la mínima y de penalti

El Real Unión se quitó el disgusto de la pasada jornada en la que cayó contra el Sestao, venciendo ayer al Eibar B en Areitio ... gracias a un solitario gol de Unai García de penalti. El conjunto txuribeltz se llevó otro de los derbis guipuzcoanos que componen la Segunda RFEF. Tres puntos que sirven a los de Ramsés Gil para mirar hacia arriba.

El equipo fronterizo se aproxima provisionalmente a la zona del playoff de ascenso, mientras el Eibar B se queda en mitad de tabla, prácticamente a la misma distancia de la zona noble de la clasificación y la quema.

Como todo derbi, el de ayer también se destapó como un partido muy igualado, que tardó en resolverse. Fue un encuentro con alternativas para ambos conjuntos en el que los locales estuvieron muy cerca de adelantarse transcurridos los diez primeros minutos de juego. El larguero salvó a los irundarras de arrancar por debajo en el marcador. El Unión trató de imponer una marcha más en el juego tras el paso por vestuarios y Katsukunya estuvo a punto de golpear primero, pero su remate fue bloqueado por Ayala en la misma línea de gol. Esta oportunidad alimentó las posibilidades de los visitantes, mientras los locales trataban de recuperar la posesión.

El dominio visitante fue a más, y en una acción llena de rebotes dentro del área, Tellechea fue derribado por un defensa local, provocando un penalti claro. Unai García asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros, adelantando al Unión con un disparo certero. El Eibar B se volcó en busca del empate, pero el equipo fronterizo se mantuvo firme. Tena salvó bajo palos una ocasión clarísima para los locales, demostrando la solidez defensiva del grupo.

El Beasain no levanta cabeza

Por su parte, el Beasain no pudo sumar en su visita a Mutilva en un duelo clave y continúa como último clasificado. Todavía sin conocer el triunfo esta temporada, los pupilos de Mikel Arruabarrena sucumbieron ante el solitario tanto de Aranguren a doce minutos del final.

El partido comenzó muy accidentado para los guipuzcoanos, que perdieron a Gaztañaga a la media hora de juego por lesión. Su sustituto, Domenic, tan solo duró diez minutos sobre el césped, y también tuvo que ser reemplazado antes de llegar al descanso.

Pese a los contratiempos, el conjunto vagonero mantuvo férrea su disposición sobre el verde e incluso gozó de una oportunidad que finalizó Bengoetxea cerca de la meta local gracias a un pase previo de Elorza. En la segunda mitad el cuadro local fue adueñándose del partido con el paso de los minutos y obtuvo su recompensa con una gran volea conectada por Aranguren. El Beasain encadena tres derrotas seguidas y se mantiene en la última plaza.