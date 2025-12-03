Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid

El Real Madrid está muy cerca de cerrar la contratación de Manex Rezola (Donostia, 2006), un habilidoso centrocampista de la cantera del CD Vasconia que ... milita en la UD Logroñés de la 2ª RFEF. Según informa el periodista Ángel García y ha podido confirmar este periódico, el club blanco apunta a incorporar al guipuzcoano en el mercado invernal mediante un traspaso de cantidades importantes tratándose de la cuarta categoría, adelantándose así a otros importantes clubes de España y el extranjero. Ya hay un principio de acuerdo entre clubes. Uno de ellos era el Athletic Club, que le seguía desde que el mediapunta jugaba en Puio con el Vasconia, y que ahora también estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión. Rezola, en cambio, ha elegido al Real Madrid. Sorprende, en todo caso, que otras canteras como la propia Real Sociedad, Osasuna, Alavés o el Athletic no localizaran antes el talento del centrocampista, que tuvo que emigrar a Logroño en categoría juvenil para poder dar el salto de categoría.

El despegue de Rezola ha sido instantáneo porque, pese a que debutó con el Logroñés la pasada campaña, todavía estaba en categoría juvenil. Ha sido esta pretemporada cuando ha dado el salto de la mano del entrenador beasaindarra Unai Mendia, segundo técnico de Andoni Iraola en el Mirandés y Rayo Vallecano. En apenas un par de partidos demostró tal calidad que se ha hecho imprescindible en el conjunto rojiblanco, y que, como es lógico, no ha podido retener el talento con la llamada del Real Madrid. Rezola apunta a jugar en el filial, entrenado por Álvaro Arbeloa.

Mediapunta zurdo, de último pase

Rezola es un mediapunta zurdo de mucha calidad, con visión de juego y con capacidad de dar último pase y que en algún momento puntual ha podido arrancar desde banda derecha. Sin embargo, donde más cómodo se encuentra es por dentro, donde aglutina balón y es capaz de filtrar pases definitivos. Con su paso al Logroñés ha dado también un salto a nivel físico, lo que le permite también ser fuerte en los duelos porque mide 1,85 metros. Proveniente de una familia muy futbolera puesto que su hermano Josu fue canterano txuri-urdin que incluso llegó a la Real Sociedad C, Rezola comenzó a regatear en Matigotxotegi de la mano del Kostkas antes de pasar un par de años en el Antiguoko. De ahí se trasladó al Sanse Arrupe hasta llegar al CD Vasconia, donde destacó como uno de los mejores jugadores de su grupo en División Honor Juvenil, algo que le permitió subir de categoría fichando por la UD Logroñés.

Pero ahora queda lo más difícil, dar el salto definitivo al fútbol profesional en el club más difícil del mundo. El Real Madrid se ha adelantado a otros grandes clubes para firmar a Rezola, una promesa guipuzcoana que apunta a seguir creciendo en los próximos años. Habrá que ver hasta dónde llega.