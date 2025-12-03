Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fútbol

Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid

El club blanco tiene un principio de acuerdo con la UD Logroñés por el centrocampista de 19 años, que ha rechazado al Athletic y es canterano del CD Vasconia

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:28

El Real Madrid está muy cerca de cerrar la contratación de Manex Rezola (Donostia, 2006), un habilidoso centrocampista de la cantera del CD Vasconia que ... milita en la UD Logroñés de la 2ª RFEF. Según informa el periodista Ángel García y ha podido confirmar este periódico, el club blanco apunta a incorporar al guipuzcoano en el mercado invernal mediante un traspaso de cantidades importantes tratándose de la cuarta categoría, adelantándose así a otros importantes clubes de España y el extranjero. Ya hay un principio de acuerdo entre clubes. Uno de ellos era el Athletic Club, que le seguía desde que el mediapunta jugaba en Puio con el Vasconia, y que ahora también estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión. Rezola, en cambio, ha elegido al Real Madrid. Sorprende, en todo caso, que otras canteras como la propia Real Sociedad, Osasuna, Alavés o el Athletic no localizaran antes el talento del centrocampista, que tuvo que emigrar a Logroño en categoría juvenil para poder dar el salto de categoría.

