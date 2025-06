«En estas categorías es un error marcar objetivos a largo plazo»

Ramsés Gil ha tomado posesión formal de su cargo de entrenador del Real Unión. Quedan aún semanas para que se ponga a dirigir entrenamientos, pero ... no le va a faltar trabajo hasta entonces. Una de las razones del club irundarra para apostar por él es su conocimiento del mercado de la Segunda RFEF por lo que va a compartir con el director deportivo, Mikel Bengoa, la tarea de configurar la plantilla.

Sabe que el club trabaja con la intención de volver a Primera RFEF lo antes posible, pero tiene sus ideas muy claras. «En estas categorías marcar objetivos a largo plazo es un error clamoroso, probablemente el que más penaliza a un equipo. Independientemente de las condiciones de cada club para formar su plantilla, lo que lo marca todo es el día a día, entrenar cada vez mejor, intentar progresar y hacer un equipo ganador. Los resultados a largo plazo vienen de ahí», explicó. «Cualquier otra cosa es engañarte, porque la realidad es que los partidos se ganan un domingo detrás de otro en el césped».

Ésa es la premisa del nuevo técnico txuribeltz que llega consciente de que «éste es un gran club, con muchísimo pedigree y con una historia que hay que honrar». También asegura que la que va a ser su casa, el Stadium Gal, «es una maravilla, un sitio donde se respira fútbol en cada esquina» y valora que los recursos humanos y materiales que el club ha puesto a su disposición «son más que suficientes para lo que nos va a hacer falta. Estoy muy contento».

Por lo que dijo en su presentación, el segoviano está donde quería. «Cuando me llamaron vine para entrevistarme y, bueno, crucé los dedos porque me sentí totalmente identificado con lo que transmite el Real Unión, con los valores, con su historia... No fue difícil convencerme, así que intenté convencerles a ellos y al final salió bien». Ramsés sabía que apostar por un perfil como el suyo, tan vinculado a su club –jugó 16 de sus 17 años como futbolista en la Gimnástica Segoviana y desde el año que se retiró ha ejercido allí más de una década, de director deportivo, de segundo entrenador y, las últimas tres campañas y media, como primer entrenador– es «un acto de valentía. Por eso estoy muy agradecido al presidente, Igor Emery, a todo el Consejo y al director deportivo, Mikel Bengoa».

Un entrenador «con hambre»

La decisión de ponerlo al frente del proyecto partía del profundo conocimiento que Ramsés Gil tiene de la Segunda RFEF y de su mercado de futbolistas. «Lo conocíamos por el ascenso a Primera RFEF que había conseguido en la 23/24 con la Gimnástica», dijo Emery. «Esta temporada nos ha tocado enfrentarnos y ver cómo son sus equipos de competitivos, incluso cuando se les pone todo en contra como cuando vinieron a Gal», donde la Gimnástica se quedó con nueve jugadores apenas 10 minutos después de empezar el partido.

En navidades, aprovechando que andaba cerca, visitó Irun y el Stadium Gal «y el día después de firmar vino con su familia a conocer las instalaciones porque tenía ilusión por venir y estar con nosotros. Son pequeños detalles que hablan de la apuesta que hace por el fútbol y por el Real Unión. Es un entrenador con hambre y con ganas de seguir creciendo», valoró el presidente.