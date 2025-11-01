El Beasain busca hoy su primer triunfo en Loinaz
DV
Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00
Llega la novena jornada en Segunda RFEF y el Beasain tiene hoy a partir de las 11.30 horas una nueva oportunidad para lograr su ... primera victoria de la temporada al recibir al Basconia en Loinaz. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla tras un inicio de temporada complicada, así que ganar hoy vale doble. Loinaz tiene hoy la palabra.
El cuadro goierritarra llega tras haber logrado dos puntos en las últimas cinco jornadas, mientras que los vizcaínos, tercer equipo del Athletic ahora, lograron el pasado fin de semana su primer triunfo de la temporada ante el Náxara. Es un duelo directo.
