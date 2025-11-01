Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernandorena escapa de la presión de un jugador del Eibar B. Jose Mari López
Beasain-Basconia (11.30 horas)

El Beasain busca hoy su primer triunfo en Loinaz

DV

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Llega la novena jornada en Segunda RFEF y el Beasain tiene hoy a partir de las 11.30 horas una nueva oportunidad para lograr su ... primera victoria de la temporada al recibir al Basconia en Loinaz. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla tras un inicio de temporada complicada, así que ganar hoy vale doble. Loinaz tiene hoy la palabra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  4. 4 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  5. 5 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  6. 6 Copa del Rey: cuándo es el sorteo y posibles rivales de la Real
  7. 7 El euskera que Ibai Llanos no entiende: «Le has metido guipuzcoano y de Donostia»
  8. 8 Caos en el aeropuerto de Bilbao: aviones volando en círculos para aterrizar y desvíos a Madrid, Vitoria y Pamplona
  9. 9 Â«No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler dignaÂ»
  10. 10 El tiempo se tuerce con la llegada de noviembre: se espera un fin de semana pasado por agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Beasain busca hoy su primer triunfo en Loinaz

El Beasain busca hoy su primer triunfo en Loinaz