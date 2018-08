Fútbol Ronaldo: «No es viable que el Madrid fiche a Neymar» 02:46 Ronaldo, embajador del Santander para la Liga de Campeones. / R.E. Entrevista «El campeón de Europa siempre es favorito, con o sin Cristiano, y también está el Barça». «No puedo decir nada del Valladolid», insiste el exdelantero brasileño ante el interés generado por su posible compra del club pucelano RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Montecarlo Viernes, 31 agosto 2018, 00:21

«A ver, de lo que sale por ahí no puedo decir nada», avisa Ronaldo Nazario, después de ser anunciado como embajador del Banco Santander para la Liga de Campeones, acto en el que dijo ser un buen ejemplo de lo que puede hacer el fútbol para alguien «con todas las probabilidades de no ganar en la vida en ningún sector». 'El Fenómeno' era el hombre más solicitado por la prensa en Mónaco antes de la gala de apertura de la nueva temporada, y después del acto con la entidad atendió a un grupo de periodistas, consciente del interés generado por su posible compra del Valladolid para convertirse en máximo accionista y presidente. «No tengo nada que decir. Es un asunto privado», dijo regateando las preguntas, tal y como solía driblar contrarios en el césped. Hablando de fútbol se siente mucho más cómodo. «Si podemos evitar tocar este tema...», pide antes de empezar.

PREGUNTA: ¿Lo dice por el Valladolid? Tiene a la gente emocionada allí con esa posibilidad.

RESPUESTA. ¿Sí? (pregunta curioso).

P.: Claro, es normal.

R.: (Se mantiene en silencio) Ojalá pudiera decir algo.

P.: Entonces, ¿no hay nada que hablar de ese tema?

R.: Vosotros podéis decir lo que queráis. Yo soy responsable de lo que yo digo y no de lo que entendáis.

P.: Pero, ¿le están preguntando mucho por ese tema, ¿le escriben para preguntarle sobre ello?

R.: ¿Qué gente? Mira, es que no tengo nada que decir de este tema y ya está. No quiero que se le de la vuelta a este tema. Nosotros no somos jóvenes y no voy a intentar engañar, y espero que vosotros tampoco.

P.: Usted siempre ha fintado bien.

R.: El regate siempre lo he tenido (ríe).

P.: Decía usted en la presentación que el Real Madrid parece tener un punto de ventaja porque lleva tres Champions consecutivas. ¿Vuelve a ser el mayor favorito aunque no tenga a Cristiano?

R.: Veo igual de favorito al Real Madrid con un jugador importante menos, pero con Cristiano y sin él siempre es favorito. Es un equipo con mucha tradición, cuatro títulos en cinco temporadas y, sobre todo, en esta competición que sabe jugar muy bien. Para mí, el Real Madrid y el Barcelona son los dos favoritos. Los ingleses se han reforzado muchísimo, pero todavía Madrid y Barça están por delante.

P.: ¿Y el Atlético? ¿Ha subido un peldaño?

R.: Sí, ha mejorado muchísimo. Ha logrado un nivel increíble, con dos finales jugadas de la Champions. Tienen que estar muy contentos por lo que han hecho.

P.: ¿Entiende la decisión de Cristiano Ronaldo de dejar un club en el que ha ganado cuatro Champions en cinco años?

R.: Sí, perfectamente. Quería cambiar de aires y tiene todo el derecho después de lo que ha hecho. El madridismo va a estar muy agradecido por hacer historia en el Madrid. Sólo me queda desearle suerte en esta nueva aventura.

P.: ¿Será Bale el que ocupe ese vacío que ha dejado su salida?

R.: Ojalá. En el Madrid siempre habrá quien marque goles, o es uno u otro. Un equipo de fútbol no es sólo un jugador. Al fútbol se juega de manera colectiva y aunque uno tenga su protagonismo tiene que haber muchos para marcar goles.

P.: Supongo que no se esperaba la salida de Zidane tras ganar en Kiev una tercera Champions.

R.: Me sorprendió, como a todo el madridismo, pero hay que aceptarlo. Una vez que ha ganado tres Champions igual quiere buscar otros objetivos.

P.: ¿Qué le parece la estrategia en materia de fichajes del Real Madrid?

R.: Yo creo que lo está haciendo muy bien. Después de todo lo que ha ganado se permite cambiar la estrategia en vez de traer un galáctico.

P.: ¿Ve alguna opción de que ese galáctico en el futuro sea Neymar?

R.: No está claro. Veo en prensa que el Real Madrid no deja claro ese interés por Neymar. De todos los grandes equipos si preguntas a diez equipos nueve dirían que sí, pero no lo veo claro. No hay que estar jugando con la ilusión de la gente. Creo que no es viable, pero hablo desde fuera. No tengo capacitación porque no tengo opciones. Lo digo como un enamorado de ese club.

P.: Neymar no tuvo un gran Mundial y dicen que Mbappé es lo más parecido a usted en el fútbol actual.

R.: No lo sé. Ya ni me acuerdo cómo jugaba yo (ríe). Las comparaciones son difíciles. El Mundial para Neymar es una gran competición, pero todavía tiene más que Mbappé, que es un joven bueno, con velocidad, desparpajo y calidad. El PSG tiene buen equipo, pero para ganar la Champions hace falta más que buenos jugadores. Los equipos se hacen de forma colectiva. Y cuando haga eso tendrá más opciones.

P.: ¿Alguna vez le pide Florentino Pérez consejo sobre esos talentos brasileños?

R.: No, yo no hago recomendaciones al presidente. El Madrid tiene uno de los mejores 'scout' del mundo (destacando la figura de Juni Calafat, «un gran amigo», y su equipo de trabajo), y ve mucho antes que los demás. Han hecho los dos mejores movimienos del mercado (Vinicius y Rodrygo, del Santos fichado para la próxima campaña). Sólo me pidieron que ayudara en la presentación de Vinicius.

P:: ¿La vuelta de Mariano puede ser una traba para la progresión de Vinicius?

R.: El año futbolistico es largo, el Real Madrid juega muchas competiciones y todos van a tener espacio y tiempo en una temporada. Vinicius es un joven talento que tiene que crecer y evolucionar.

P.: ¿Y Rodrygo?

R.: Es un chico de 17 años. Es bueno, pero el mercado nos da unas respuestas increíbles. Están buscando jugadores cada vez más jóvenes y cada vez más pronto están triunfando con más jóvenes. Hay un cambio en esto y están preparados antes. Yo pasé por PSV, pero ahora si no lo compras tú, lo hace otro. Ahora hay que estar vigilando el mercado más.

P.: ¿Cuánto valdría usted ahora?

R.: Con esta forma, poco (ríe). Yo tuve mi precio de mercado. Entonces había pesetas (ríe).

P.: ¿Cree que este año puede cambiar una dinámica y que gane otro, por ejemplo Griezmann, el Balón de Oro?

R.: No lo veo claro. En un año como este el Mundial pesa mucho y al no haber hecho uno bueno ni Cristiano ni Messi... Veremos, pero hay una cosa natural, que es el tiempo, que pasa para todos.

P.: ¿Ve a Luis Suárez en peor forma? ¿Cree que puede tener problemas el Barça en esa posición?

R.: No hay que sufrir antes de que pase algo. Yo le veo bien y la gente del fútbol también. Aunque colabore con el Madrid sé admirar a la gente que lo hace bien. ¿Quién no teme a Messi? Y Coutinho es un jugador muy bueno que me gusta mucho.

P.: Usted es embajador de la Champions pero no la pudo ganar. La rozó en 2003, cuando se quedaron fuera de la final por aquel penalti fallado en Turín... ¿Fue ingrato el fútbol con usted?

R.: Yo no tengo ningún problema en no haber ganado la Champions. Estoy muy contento de todo lo que he conseguido. En el fútbol se gana y se pierde. No tengo problemas por no haberla ganado. Al contrario. Me motivó para luchar por ella aunque al final no lo logré. Siempre buscaba un porqué y lo encontré muy rápido. Esto sirvió para hacerme mejor persona, entenderme mejor, conocerme más e igual para entender la fuerza que tenía dentro, no la del campo. Siento que si me hubiera pasado eso no sería mejor de lo que soy.