Fútbol en televisión, la guía para no perderte nada Un cámara de televisión, durante un partido en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Cada verano los aficionados se enfrentan al baile de ofertas para poder seguir los partidos de fútbol sus equipos favoritos por televisión. Las opciones esta temporada oscilan entre los 30 y 110€ AXEL GUERRA San Sebastián Viernes, 16 agosto 2019, 20:08

El balón ya echa a rodar de manera oficial la temporada 2019-2020. Para los aficionados al fútbol que no puedan acceder a una localidad en su estadio está la opción de seguir los partidos a través de la televisión o por internet. Una opción que cada verano se convierte en un auténtico rompecabezas para los seguidores porque hay cambios en las plataformas y en las ofertas que pueden encontrar para disfrutar de LaLiga Santander, LaLiga Smartbank, la Champions League y la Europa League, a la espera de que se resuelvan los derechos de la Copa. Pero que no cunda el pánico. Al igual que el mercado de fichajes, que se cierra después de que arranque la competición, las opciones televisivas se prolongan hasta el final de verano.

Movistar

Una temporada más Telefónica vuelve a apostar fuerte por las retransmisiones en televisión de los partidos de fútbol, no obstante, posee la mayoría de los derechos aunque no en exclusividad y es el propietario de la mayor parte de las competiciones.

Como es habitual, Movistar ofrece diferentes paquetes a sus clientes a través de los que pueden acceder a los diferentes contenidos de fútbol nacional e internacional. El precio oscila entre 85 y los 110 euros al mes, en función de las competiciones de las que se quieran disfrutar.

El canal Movistar LaLiga ofrecerá cada jornada nueve de los diez partidos de Primera División. También se incorpora 'El partidazo'. Por otra parte, la categoría de plata, que esta campaña se pasa a llamar LaLiga Smartbank, contará con su propio canal en el que se retransmitirán nueve de los once partidos programados cada fin de semana. Los dos restantes se podrán seguir a través de #Vamos.

El fútbol internacional es otra de las señas de identidad de Movistar, a pesar de que esta campaña ha perdido los derechos de la Premier League a favor de la plataforma online DAZN. Así las cosas, las competiciones europeas, la Bundesliga alemana y la Serie A italiana, la Ligue 1 francesa se emitirán en canal Movistar Liga de Campeones y #Vamos.

Así la cosas, los aficionados interesados en estos productos deberán contratar al menos una línea de teléfono móvil (10 GB), una línea fija e interne además del paquete completo de series y TV de Movistar+. A partir de aquí, añadir los paquetes de fútbol que quieran. El Pack Selección incluye LaLiga Santander y LaLiga Smartbank y su precio oscila entre 85 y 95€, en función de las variables de telefonía e internet.

El mismo precio es para aquellos que solo opten por los contenidos de fútbol internacional, mientras que la opción más completa con todo los canales se eleva hasta los 110€.

Orange

La compañía francesa es otra de las que ofrece a sus clientes la opción de disfrutar del fútbol televisado y lo hace también a través de diferentes paquetes, en función de si el cliente opta por el fútbol estatal o también le interesa el internacional. Aquellos que se decanten por la oferta de Orange deberán contratar una línea telefónica con los planes Love Intenso o Love Experto y añadir el paquete Orange TV Futbol (LaLiga Santander, LaLiga Smartbank, cine y series por 15,95€) o el paquete Orange TV Liga de Campeones (15,95€). Por otra parte, el Pack Love Inicial (85€) ofrece todo el fútbol e incluye una línea de teléfono móvil, un fijo, además del cine y las series.

Jazztel

La principal ventaja de Jazztel se encuentra en su precio, ya que ofrece una tarifa para acceder al fútbol español e internacional por 70,85€. En esta oferta se incluye una línea telefónica y fibra. Si el cliente opta por consumir el fútbol español o el internacional por separado, el precio de cada paquete es el mimo que en Orange (15,95€).

Mediaset

El gigante de la comunicación ha irrumpido con fuerza en la oferta deportiva televisada para esta campaña a través de Mitele plus, el canal de pago por internet que ha creado. Como en los anteriores opciones, Mediaset divide sus contenidos en diferentes paquetes y los diferencia entre el fútbol estatal y el internacional. A través de 'mitele Plus LaLiga' los aficionados podrán seguir los partido de Primera y Segunda (19,99€), mientras que 'mitele Plus Liga de Campeones' ofrecerán únicamente los encuentros de la Liga de Campeones y de Europa League (16,99€). Quienes opten por unir los dos paquetes pagarán 35€ al mes, pero si contratan el servicio antes del 30 de septiembre abonarán 30€ durante los tres primeros meses.