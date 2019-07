Donosti Cup La revolución de los balones Los Dragones de Lavapiés volverán a participar en la Donosti Cup. La Donosti Cup invita todos los años a equipos que impulsan cambios en sus países ANDER IZAGIRRE Sábado, 6 julio 2019, 08:31

En 1994, dos días antes de que empezara el torneo, las oficinas de la Donosti Cup recibieron una llamada: un equipo de niños peruanos estaba colgado en Barcelona. Habían llegado allí para jugar un campeonato que al final se suspendió, no tenían el alojamiento previsto ni dinero para buscar otra solución, así que a alguien se le ocurrió llamar a San Sebastián, a la sede de un torneo que iba a celebrar su tercera edición. La Donosti Cup consiguió habitaciones y literas para aquellos futbolistas, les abrió los comedores y los inscribió en uno de los grupos del torneo. La experiencia fue estupenda para el equipo peruano y para los organizadores. Y encendió una idea: la Donosti Cup también podía servir para ayudar a futbolistas de cualquier parte del mundo que vivieran situaciones difíciles.

Desde entonces, la Fundación Donosti Cup ha invitado a equipos de cinco continentes a viajar a San Sebastián, competir en el torneo y compartir sus experiencias con futbolistas jóvenes de otros países. Entre ellos, equipos como el Momim, formado por guaraníes bolivianas que impulsan la participación de las mujeres en el deporte a través una liga regional; el Al Sader, de Bagdad, muchos de cuyos jugadores son huérfanos de la guerra de Irak; la Asociación Chernóbil, con niños y niñas que padecen las consecuencias del accidente nuclear, y otros equipos de Senegal, Mozambique, Nepal, Colombia, El Salvador, Rumanía...

Estos equipos a menudo impulsan transformaciones sociales. El Yuwa, por ejemplo, organizó una escuela de fútbol y estudio para niñas de una zona rural de la India, con el propósito de combatir el analfabetismo, los matrimonios infantiles y el tráfico de mujeres. En 2013, su viaje a la Donosti Cup tuvo un gran eco en la India: las futbolistas aparecieron en la prensa y la televisión, atrajeron la atención de las instituciones públicas, consiguieron ayudas para crear un campus deportivo y educativo, y animaron a muchas otras niñas a acercarse al proyecto. De contar con una treintena de jugadoras, el Yuwa ha pasado a tener más de trescientas. Estos son los cambios que puede traer el fútbol y que la Donosti Cup quiere apoyar.

Los cinco de este año

Este año la Donosti Cup invita a cinco clubes: uno de Sierra Leona, tres de Palestina y otro del barrio madrileño de Lavapiés.

Como ocurre a menudo, algunas personas contactan con el torneo, informan de la existencia de equipos con proyectos sociales y pocos recursos en cualquier rincón del planeta y se ponen en marcha para que vengan a San Sebastián. Es el caso de Anthony Seydu, un músico que fundó la escuela Diamond Child en Freetown, su ciudad natal, capital de Sierra Leona, el país africano que sufrió una guerra civil devastadora y una epidemia de ébola. La escuela acoge a más de 450 niños y niñas de los barrios más pobres, les da estudios y formación musical, artística y deportiva. Seydu, residente en España, se puso en contacto con la Donosti Cup para gestionar la invitación. Y así llegará el Diamond Child, un equipo formado por jóvenes entre los que hay huérfanos por el ébola o hijos de los que fueron niños soldados en la guerra. Es una nueva generación sierraleonesa, luchadora y talentosa, que vendrá a disputar partidos y a ofrecer, además, actuaciones de percusión.

Tres clubes palestinos, uno de Sierra Leona y otro de Lavapiés, invitados este año

De Palestina llegan tres clubes. Uno lo forman chicas del campamento de refugiados de Yenín, en Cisjordania, que en muchos casos nunca han podido salir de allá y que además se rebelan ante la idea de sus propios vecinos de que las mujeres no deben practicar deporte. El equipo pertenece a la ONG Not To Forget, fundada tras la invasión israelí a Yenín en 2002, y ya vino a la Donosti Cup en 2012. Dicen que la experiencia sirvió a aquellas chicas para disfrutar del viaje, conocer a equipos de todo el mundo, mostrar su situación de refugiadas y cambiar las mentalidades en casa. Otro equipo palestino es el Al Bustan, que también repite en el torneo. Sus futbolistas viven en el barrio de Silwan, en Jerusalén Este, una zona de mayoría palestina que está siendo paulatinamente ocupada por asentamientos israelíes. En un entorno de mucha tensión, con conflictos en la calle que a veces les impiden ir a entrenar o a jugar partidos, el Al Bustan intenta que los jóvenes tengan la posibilidad de disfrutar con el deporte.

El tercer club palestino es el Rawahel Charitable Society y llegará a Donostia con tres equipos. Además, al cierre de la edición de este suplemento, el club Champions, de la Franja de Gaza, había conseguido los visados, pero le faltaban los billetes de avión. Su participación no estaba confirmada.

El quinto club llega de más cerca: los Dragones de Lavapiés, organizado por familias de ese barrio madrileño, procedentes de más de 30 países. Quisieron que sus hijos practicaran deporte y trabaran amistad con los niños de su mismo barrio, que a veces tenían problemas con el idioma y dificultades para relacionarse, así que el proyecto prima el juego limpio, el respeto por la diversidad y la inclusión. Los Dragones de Lavapiés ya participaron con un equipo en la Donosti Cup de 2017 y ahora lo hacen con dos. Cuando vinieron aquella vez, su presidente resumió lo que significa el torneo para los equipos participantes: «La posibilidad de hacer amigos de otros países y de jugar un pequeño Mundial de fútbol».