Fútbol El Real Unión tiene un complicado compromiso en Anduva contra el Mirandés (17.15) BORJA OLAZABAL IRUN. Domingo, 14 octubre 2018, 08:44

El Real Unión se encuentra en un momento de la temporada en el que tiene que empezar a determinar su ubicación en la tabla clasificatoria. Hay dos opciones, intentar acercarse a los puestos de playoff o encaminarse a la parte peligrosa. Y eso lo determinan, lógicamente, los resultados. Si el Real Unión quiere estar con los mejores, no debe conformarse con el triunfo de la semana pasada en el derbi ante el Sanse, tiene que seguir metiendo puntos de tres en tres en su casillero.

La próxima opción llega hoy mismo para los irundarras, a partir de las 17.15 horas en Anduva ante el Mirandés. No será, ni mucho menos, un reto asequible, ya que el conjunto burgalés está llamada a luchar no solo por una de las cuatro primeras plazas, si no también por el ascenso a Segunda División.

Los hombres de Juan Domínguez tendrán que hacer un partido redondo si quieren llevarse algo bueno al bolsillo. Sobre todo en defensa, ya que el Mirandés es uno de esos conjuntos que ven puerta con facilidad.

Recupera jugadores

Juan Domínguez recupera para este partido a cuatro jugadores que estaban lesionados. Sola, Etxabeguren, Martínez y Beitia podrán jugar. Siguen en el dique seco Galán y Azkoiti, lesionados de larga duración, y tampoco jugarán Sequeira ni Babos, con las selecciones de Costa Rica y Gales.