Joseba Etxeberria ha sido destituido en el Real Murcia RM

El Real Murcia 'fulmina' a Joseba Etxeberria

Nueve partidos ha durado el técnico de Elgoibar al frente del equipo de Primera RFEF, al que deja vicecolista, y el director deportivo, Asier Goiria, está amenazado

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 16:32

Comenta

Nueve partidos ha durado la aventura de Joseba Etxeberria en el Real Murcia, ahora mismo 19º clasificado de 20 en el grupo 2 de ... Primera RFEF. El presidente y propietario del club pimentonero, Felipe Moreno, ha decidido fulminar al entrenador de Elgoibar de 48 años para tratar de aliviar la crisis de la entidad, cuyo director deportivo, el zornotzarra Asier Goiria, valedor de 'Etxebe', también corre peligro. Una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas, que dan como resultado esa penúltima posición en la tabla, han tenido la culpa de este desenlace prematuro. Así las cosas, será el exjugador Adrián Colunga, técnico del filial Imperial, el que lleve las riendas del equipo de manera provisional. El Murcia se mide al Antequera este jueves en la Copa del Rey y el domingo al Betis Deportivo en Sevilla en la liga regular.

