El Real Murcia 'fulmina' a Joseba Etxeberria

Nueve partidos ha durado la aventura de Joseba Etxeberria en el Real Murcia, ahora mismo 19º clasificado de 20 en el grupo 2 de ... Primera RFEF. El presidente y propietario del club pimentonero, Felipe Moreno, ha decidido fulminar al entrenador de Elgoibar de 48 años para tratar de aliviar la crisis de la entidad, cuyo director deportivo, el zornotzarra Asier Goiria, valedor de 'Etxebe', también corre peligro. Una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas, que dan como resultado esa penúltima posición en la tabla, han tenido la culpa de este desenlace prematuro. Así las cosas, será el exjugador Adrián Colunga, técnico del filial Imperial, el que lleve las riendas del equipo de manera provisional. El Murcia se mide al Antequera este jueves en la Copa del Rey y el domingo al Betis Deportivo en Sevilla en la liga regular.

Estaba diseñado el Real Murcia para intentar el retorno a Segunda, ahora llamada Liga Hypermotion, pero de momento se va a tener que conformar por huir del pozo. Tras una prometedora pretemporada, los resultados y la imagen de los grana se han ido desplomando hasta este punto en el que para el mandamás del club ya resulta insoportable ese bagaje de siete puntos de 27 posibles. Y eso que ahora deberá abordar la indemnización de 300.000 euros a Etxeberria por su despido, que será el doble si también decide cortar a Goitia.

En Murcia presentan en la falta de pegada del equipo y la proliferación de lesiones de jugadores importantes las principales causas de la caída en barrena de un equipo que apuntaba alto con fichajes como los del delantero esloveno David Flakus, por el que pagaron medio millón de euros al Castellón. Las ausencias por lesión de futbolistas como Antonio David, Zeka, Saveljich o Schalk también han podido tener una influencia negativa.

Por lo tanto, Etxeberria buscará desde este momento su octavo equipo en los nueve años que lleva ejerciendo como entrenador. Si bien como futbolista y tras abandonar la Real Sociedad a cambio de tres millones de euros, desarrolló toda su carrera deportiva en el Athletic Club, como técnico no encuentra una estabilidad ni un acomodo donde logre los resultados esperados. Antes del Murcia, dirigió a la SD Eibar durante dos campañas. El Basconia en Tercera División, el Amorebieta, el Tenerife, el Bilbao Athletic y el Mirandés, todos de Segunda, fueron sus primeros destinos como entrenador principal.