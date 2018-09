KARIUS «Ramos nunca se ha disculpado conmigo» DV Martes, 25 septiembre 2018, 07:25

Cada vez que Loris Karius habla sube el pan. El actual guardameta del Besiktas no olvida lo acontecido en la final de Champions, donde recibió un rodillazo de Ramos. «No sé si Sergio Ramos me lesionó a propósito. Solo él lo sabe, pero no es importante. No obstante, nunca se disculpó conmigo. Los reconocimientos que me hicieron mostraron que sufrí una discapacidad visual. En condiciones normales es difícil que hubiera cometido esos errores».