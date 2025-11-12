Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal, Franco Mastantuono y Nico Williams Efe

Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con Lamine Yamal, Nico Williams y Franco Mastantuono

Expertos abordan las razones por la que esta dolencia afecta especialmente a las promesas del fútbol: «Se les obliga a rendir como un adulto cuando no están preparados muscularmente»

Gabriel Cuesta

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

La pubalgia ha saltado esta temporada de nuevo al terreno de juego. Es cierto que es una de las lesiones más conocidas en el mundo ... del fútbol, pero lo que esta vez llama la atención es que se cebe al mismo tiempo con tres de las mayores estrellas de la Liga como Nico Williams, Lamine Yamal y Franco Mastantuono. Un perfil de jugador joven cuya proyección se está viendo frenada por los dolores que soportan al jugar. Es un escenario que incluso ha hecho saltar por los aires las relaciones entre el Barça y la selección española a cuenta del estado físico del extremo azulgrana. Y tener una radiografía de esta dolencia resulta clave para entender el cruce de acusaciones y a qué se enfrentan estos futbolistas en una temporada con Mundial en el horizonte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  3. 3 Los Javis se separan tras trece años de relación
  4. 4 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  7. 7

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  8. 8

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  9. 9

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  10. 10 Karlos Arguiñano: «He optado por un libro pensado para familias que tienen que vivir con 1.200 euros al mes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con Lamine Yamal, Nico Williams y Franco Mastantuono

Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con Lamine Yamal, Nico Williams y Franco Mastantuono