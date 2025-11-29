El Unión se pinta una flecha para arriba

El Real Unión venía creciendo en las últimas semanas, pero este sábado se hizo gigante. En el que posiblemente es su mejor partido de esta ... temporada, los txuribeltz rubricaron una goleada con mucho aderezo. El rival era, nada más y nada menos, que el líder del grupo, un Utebo que viene demostrando un nivel futbolístico extraordinario. Los irundaras mostraron virtudes a todos los niveles:en la presión, en el repliegue, en el juego con balón, en la generación de peligro, en la definición... Y sobre todo en la intensidad competitiva, donde el equipo lleva destacando desde principio de temporada pero ayer sacó matrícula, manteniendo la intensidad del minuto hasta un 95 en el que campaba un 4-1.

Hay que decir que, de salida, el Utebo intentó encontrar las cosquillas al planteamiento de Ramsés Gil, con una advertencia temprana que Tena resolvió. El Real Unión, apretando arriba, cerrando bien el juego en largo del rival, fue creciendo en el partido hasta que llegó el 1-0. Un penalti más bien dudoso sobre Javi Fontán, lo convirtió Unai García desde los once metros. El Utebo quedó desconcertado y el Real Unión se desató.

En una jugada marca de la casa, los irundarras robaron, movieron, agitaron y cargaron el área rival. Así, cuando el meta Chanza sufrió para salvar un centro de Unai García que se envenenó, Telle apareció de la nada para meter el pie sobre la línea de fondo y embocar el cuero hacia puerta. El central Adán estuvo a punto de sacarlo, pero no pudo. De haberlo logrado, ya llegaba Soroeta con la puntilla. Antes del descanso Matín Arruti exhibió sus virtudes. Bien posicionado, corrió a la presión tras un mal pase del Utebo. Metió el cuerpo para hacerse con el balón y encontró un pase al hueco preciso para Unai García. Este echó a correr hacia el área y su pared con Soroeta y su definición fueron propias de una categoría superior.

Real Unión Tena;Fontán (Louakima, 46), Hugo, David Fernández (Katsukunya, 66), Mateo;Gaubeka (Miguélez, 66), De la Mata; Unai García, Arruti (Sangalli, m. 66), Tellechea; Soroeta (Laken, 74). 4 - 1 Utebo Chanza;Sanchís (López de Haro, 77), Meseguer, Adán (A. Rodríguez), Mateu (Mendinueta, 60);Pedrosa (Leiton, 46), Marín, Rodríguez;Alberca, Juan Delgado (Boubakar Barry, 46), Diego Suárez. Goles: 1-0, m. 24, Unai García de penalti. 2-0, m. 31 Tellechea. 3-0, m. 44 Unai García. 4-0, m. 51, Martín Arruti. 4-1, m. 57, Diego Suárez.

Árbitro: Sarabia Caro. Sacó cuatro amarillas al Real Unión y, al Utebo, cinco y una roja al segundo entrenador, Juan Casajus.

A la salida de los vestuarios el Utebo mostró signos de querer dar la vuelta, si no al marcador, al menos a la dinámica de juego. Puso empuje y quiso asociarse en torno al balón, pero los locales no dieron opción. En el 51 Soroeta peleó en la línea de fondo, hasta hacerse con un balón que parecía inofensivo. Lo convirtió en un centró raso al punto de penalti que Telle, con generosidad, dejó para que Arruti rubricara su partidazo con un gol. Que el Utebo pusiera el 4-1 fue anecdótico y el Real Unión se permitió el lujo de hasta fallar un penalti.

Para redondear la tarde, la parroquia local pudo aplaudir el estreno de Luca Sangalli, que entró en el segundo tiempo para participar de la gran victoria contra el líder y dejar ver, en un par de jugadas, su recorrido, su velocidad y su buen pie.