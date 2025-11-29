Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sangalli debutó como txuribeltz con victoria sobre el líder. Jose Mari López
Primera RFEF

El Unión se pinta una flecha para arriba

Los irundarras cuajaron un partido redondo para golear al líder, Utebo, y confirmaron las buenas sensaciones que venían apuntando últimamente

Iñigo Morondo

Irun

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

El Real Unión venía creciendo en las últimas semanas, pero este sábado se hizo gigante. En el que posiblemente es su mejor partido de esta ... temporada, los txuribeltz rubricaron una goleada con mucho aderezo. El rival era, nada más y nada menos, que el líder del grupo, un Utebo que viene demostrando un nivel futbolístico extraordinario. Los irundaras mostraron virtudes a todos los niveles:en la presión, en el repliegue, en el juego con balón, en la generación de peligro, en la definición... Y sobre todo en la intensidad competitiva, donde el equipo lleva destacando desde principio de temporada pero ayer sacó matrícula, manteniendo la intensidad del minuto hasta un 95 en el que campaba un 4-1.

