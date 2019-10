DV Torneo fútbol 7 Pipirita, batacazo para empezar DV Kirolak El campeón sufre una dolorosa derrota y el último ascendido se coloca de líder FÚTBOL 7 Jueves, 3 octubre 2019, 14:22

La liga patas arriba. No sabemos cuánto durará esta situación, pero de momento la liga ha empezado exactamente como pocos esperaban. El líder arranca con derrota. Candidatos al título en apuros. Y recién ascendidos que empiezan con fuerza. De hecho, lidera la tabla el último en llegar. Emoción y sorpresas desde la primera jornada.

Pipirita empezaba con confianza el asalto al título del Apertura. Después de alzarse con su primer título en el Clausura del curso pasado, los de Nuño Arrieta buscaban seguir con las buenas sensaciones que tuvieron en la Fase Final de Bizkaia. Enfrente no tenían un rival sencillo, pero la confianza en su juego les permitía pensar en arrancar con mejor pie.

Nada más lejos de la realidad. Bar Txistu, que ya el año pasado demostró ser un equipo correoso y que dará que hablar en División de Honor, se impuso con autoridad y no permitió ni una opción al conjunto de Hernani.

Con este triunfo, Bar Txistu confirma que su tercera posición en el último Clausura no fue casualidad y se convierte a rival a tener en cuenta. Para Pipirita, una derrota dolorosa que obliga a no tener otro resbalón en las próximas jornadas.

Había expectación también por ver cómo arrancaba Covylsa, Campeón de España en las dos últimas campañas y que la temporada pasada sufrió para meterse en la Fase Final, en la que no pasaron de semifinales. Enfrente, tenían a un Bodeguilla Bizikide que el año pasado firmó la permanencia con holgura y que tiene experiencia en la categoría.

Finalmente, con su triunfo 4-0, Covylsa parece que quiere confirmar que vuelve a ser el equipo que fue: complicado, rápido, correoso, que no dejar respirar a sus rivales. A diferencia de la temporada pasada, los donostiarras han empezado con muy buen pie y ahora querrán dar continuidad a este buen inicio.

Para Bodeguilla Bizikide, la derrota no se trata más que de un toque de atención, ya que tienen equipo como para no sufrir en Honor. Saben que quizá su liga no sea la misma que la de su rival y esperan los enfrentamientos directos con equipos que juegan, como ellos, a lograr la permanencia lo antes posible.

Futboleros da la sorpresa

A pesar de su gran triunfo, Covylsa no es el primer líder de la temporada. Ese honor corresponde a Futboleros, equipo que se estrenaba en la élite y al que no le pudo la presión. Curiosamente, con la desaparición de Unior, Futboleros fue el último equipo de Primera División en lograr el ascenso, como tercer clasificado de su grupo.

Este conjunto de Irun se enfrentaba a Rome Taberna M7, ambos conjuntos con doble ascenso la temporada pasada, pero en el caso de Rome Taberna, marcando casi 150 goles. Las apuestas se decantaban por triunfo de su rival pero al final Futboleros jugó un partido completísimo para ganar 8-3 y alzarse con el liderato en su estreno en la nueva categoría, en Honor.

Otro equipo que ha empezado con buen pie es Relojería Mikel, y eso que aunque parecía lo contrario, no tenían un rival sencillo. Bar Néstor regresaba a División de Honor y buscaba ponerle las cosas difíciles a Relojería Mikel, al que ya se ha enfrentado en infinidad de ocasiones.

Y casi lo consiguen. A pesar de pelear cada balón y no dar su brazo a torcer hasta el último segundo, Bar Néstor finalmente tuvo que ceder 2-3 ante un Relojería Mikel que también se confirma como uno de los candidatos al título. Sufriendo, y mucho, pero ya han empezado sumando de tres en tres.

Encuentros igualados

Del resto de la jornada, doble enfrentamiento entre equipos que en principio pelearán por la permanencia. Van The Man tiró de veteranía para derrotar a un Ezkurra Taberna que tampoco puso las cosas fáciles. Con el 3-2 final, Urko Ituarte y compañía ya tienen el objetivo de la permanencia tres puntos más cerca.

Y también arranca con triunfo Eica Inmo, en el duelo entre dos equipos que acostumbran a pasar por todo tipo de rachas de resultados. Pub Haka, que regresaba a Honor sin cosechar un empate en el Clausura anterior, se vio superado 1-4 ante un rival que, como ellos, buscarán acomodarse en la zona templada de la tabla y no tener apuros en la recta final de este Apertura que acaba de comenzar.

Para la próxima jornada, destacan dos partidos. Por un lado, el duelo entre dos de los 'gallitos' del grupo, entre Relojería Mikel y Covylsa, y por otro lado, el enfrentamiento entre dos equipos de los que se esperaba más en este arranque de la competición y que han empezado con derrota: Pipirita y Rome Taberna M8.

Por su parte, el flamante nuevo líder del grupo, Futboleros, defenderá la primera posición ante un Van The Man que volverá a intentar tirar de experiencia para no dejarse sorprender. Hay equipos que saben cerrarse bien atrás y esperar su, quizá única oportunidad, durante todo el partido. Van The Man es uno de esos equipos.