La grada de San Mamés celebra uno de los goles del partido de la Euskal Selekzioa ante Palestina el pasado sábado. EFE

Pedro Sánchez, sobre el debate de la oficialidad de la selección de Euskadi de fútbol: «Somos sensibles a las reclamaciones del pueblo vasco»

El presidente del Gobierno enmarca cualquier posible avance en un marco jurídico que todavía es limitante aunque apunta: «Vamos a seguir atendiendo con rigor las aspiraciones de la sociedad vasca»

A. Algaba

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:10

Comenta

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha mostrado «sensible» con las «reclamaciones del pueblo vasco en materia deportiva». Entre esas aspiraciones, según ha señalado ... de forma firme en el Congreso de los Diputados la portavoz de EH Bildu Mertxe Aizpurua, se encuentra la de ser «una nación con su selección» de fútbol. Aizpurua ha preguntado a Sánchez por la posibilidad de avanzar en este camino y, tras las imágenes vistas en el partido del pasado sábado en San Mamés entre la selección de Euskal Herria y Palestina, «apoyar esta reclamación histórica».

