Pedro Sánchez, sobre el debate de la oficialidad de la selección de Euskadi de fútbol: «Somos sensibles a las reclamaciones del pueblo vasco»

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha mostrado «sensible» con las «reclamaciones del pueblo vasco en materia deportiva». Entre esas aspiraciones, según ha señalado ... de forma firme en el Congreso de los Diputados la portavoz de EH Bildu Mertxe Aizpurua, se encuentra la de ser «una nación con su selección» de fútbol. Aizpurua ha preguntado a Sánchez por la posibilidad de avanzar en este camino y, tras las imágenes vistas en el partido del pasado sábado en San Mamés entre la selección de Euskal Herria y Palestina, «apoyar esta reclamación histórica».

Sánchez ha respondido de una forma políticamente correcta, sin cerrar del todo la puerta pero admitiendo que todos los pasos que se puedan dar deben estar «dentro del marco jurídico vigente» y ese, de momento, no deja mucho margen a poder ver en pocos años a la selección vasca de fútbol disputar competiciones internacionales. «Nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Hay cosas que dependen de las federaciones internacionales y no del Gobierno de España», ha remarcado el presidente del Gobierno. «Vamos a seguir atendiendo con rigor las aspiraciones de la sociedad vasca», ha manifestando el presidente del Gobierno, añadiendo que «como hemos hecho con el partido con Palestina, seguiremos apoyando la proyección del deporte vasco».

Aizpurua ha respondido que «esperaba esta respuesta» del presidente del Gobierno, pero que no era «la deseada», ya que no contiene un «compromiso gubernamental» por ese avance.

«Vascos dando ejemplo con España»

Sánchez ha explicado que la actual Ley del Deporte en la que se ha abierto la vía para que las federaciones vascas de pelota y la de surf puedan competir en competiciones internacionales. Y que el gobierno «atenderá las reclamaciones del pueblo vasco en materia deportiva». Pero ha iniciado su alocución con una frase clara, en la que se felicita de que «vascos y vascas dejen el nivel de la selección española por las nubes, como sucede en el fútbol», en un claro guiño a la aportación, por ejemplo, de Mikel Oyarzabal, Unai Simón o Martin Zubimendi en las victorias del combinado de Luis de la Fuente ante Georgia y Turquía, que han hecho posible la clasificación de España para el mundial del próximo año.