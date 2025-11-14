Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Foto de familia en la presentación del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina Yvonne Iturgaiz

Euskal Selekzioa-Palestina

«Este partido va más allá del fútbol, es solidaridad»

Los organizadores del amistoso entre Euskal Selekzioa y Palestina aseguran que tendrá un «eco mundial» y piden que la reivindicación sea «tranquila y con calma»

Robert Basic

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:16

Antes de las palabras, hablaron los gestos. Sonrisas, saludos, palmadas en la espalda, apretones de mano, complicidad. La foto de familia precedió el acto de ... presentación del partido que jugarán este sábado Euskal Selekzioa y Palestina en San Mamés (20.30 horas), que en apenas unos días ha visto cómo se han vendido más de 50.000 de sus asientos. Apunta a una entrada histórica, de récord, en armonía con la naturaleza del evento, que trasciende el terreno deportivo para adentrarse en la calidez social. «Este partido va más allá del fútbol: es solidaridad». Ha sido el mensaje lanzado este viernes por los responsables deportivos y políticos del acto, cuya organización no ha sido nada sencilla pero ha llegado a buen puerto gracias a la implicación de todos. «No ha sido fácil de organizar porque vivimos en un mundo profesionalizado y hay que cumplir con una serie de requisitos», aseguró el Iker Goñi, presidente de la Federación Vasca, quien apeló al buen desarrollo de la jornada y pidió una «reivindicación tranquila y con calma».

