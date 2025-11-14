Antes de las palabras, hablaron los gestos. Sonrisas, saludos, palmadas en la espalda, apretones de mano, complicidad. La foto de familia precedió el acto de ... presentación del partido que jugarán este sábado Euskal Selekzioa y Palestina en San Mamés (20.30 horas), que en apenas unos días ha visto cómo se han vendido más de 50.000 de sus asientos. Apunta a una entrada histórica, de récord, en armonía con la naturaleza del evento, que trasciende el terreno deportivo para adentrarse en la calidez social. «Este partido va más allá del fútbol: es solidaridad». Ha sido el mensaje lanzado este viernes por los responsables deportivos y políticos del acto, cuya organización no ha sido nada sencilla pero ha llegado a buen puerto gracias a la implicación de todos. «No ha sido fácil de organizar porque vivimos en un mundo profesionalizado y hay que cumplir con una serie de requisitos», aseguró el Iker Goñi, presidente de la Federación Vasca, quien apeló al buen desarrollo de la jornada y pidió una «reivindicación tranquila y con calma».

El tema de la seguridad es uno de los factores clave que rodea un amistoso que persigue un impacto mundial. En este sentido, Goñi ha insistido en que el «foco debe estar en el 'verde' porque es lo que la comunidad internacional espera de nosotros. Existe una frustración por lo que vive el pueblo palestino, pero nuestro mensaje es claro y ya lo trasladamos en el acto de presentación en el Museo de Paz de Gernika», aludió en referencia al entonces verbalizado deseo de que todo se desarrolle en el marco de la normalidad, solidaridad y reivindicación pacífica. La mejor manera de visibilizar el sufrimiento de un pueblo invadido y masacrado por Israel, todavía activo en Gaza. «Debe ser un día de celebración. Se trata de una oposición a través del deporte. Queremos mostrar los valores de un pueblo», añadió la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, quien también estuvo presente en la mesa junto con el propio Goñi y Nagore Eskisabel, miembro de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF). «Gracias a la comunidad vasca por su solidaridad y por mirar a Gaza», dijo la representante de MSF.

La presentación del amistoso se dividió en dos partes, la institucional y la deportiva, por lo que primero intervinieron el presidente de la Federación Vasca y la vicelehendakari y luego los futbolistas y los seleccionadores. «Es la primera vez que Palestina jugará en Europa, en nuestra casa, en Euskal Herria, en San Mamés», subrayó Goñi, quien recordó la gira del combinado tricolor impulsada por el lehendakari Agirre en 1936. «Muchos países demostraron entonces su solidaridad con el pueblo vasco y esto es un partido de vuelta. El objetivo es ayudar en lo que podamos. En unos pocos días se vendieron más de 50.000 entradas«, recordó el máximo responsable del ente federativo. »Creemos en la fuerza de Euskal Herria para presentar Euskadi al mundo«, añadió Bengoetexea, además de reivindicar la oficialidad de Euskal Selekzioa y expresar su «solidaridad» con Palestina. Habrá medios de comunicación de todo el mundo y de la talla de L'Equipe, The Guardan y Al Jazeera, entre otros.

A Goñi también se le preguntó por la inclusión de la bandera española en el documento de presentación del partido por parte de la Federación Palestina, algo que el dirigente enmarcó en la vorágine del trabajo que ha supuesto organizar el choque y la velocidad de ejecución de las tareas. «Estamos con la lengua fuera, con un ritmo frenético. Tenemos claro cuál es el objetivo del amistoso y qué es Euskal Selekzioa. Lo corrigieron con mucha agilidad», manifestó sobre la enseña.

Madres en tiendas de campaña

La parte más emotiva llegó con los representantes deportivos, los que pisarán la alfombra de San Mamés y trasladarán al mundo el mensaje de fraternidad y solidaridad, de compromiso con una causa humanitaria y justa. El seleccionador Jagoba Arrasate no pudo estar porque el aterrizaje de su avión se vio abortado por el fuerte viento en Loiu y fue desviado a Barcelona. En su lugar apareció su ayudante Mikel Labaka, acompañado por el realista Aihen Muñoz, mientras que por la parte palestina intevinieron el técnico Ehab Abu Jazar y el futbolista Yaser Hamed, criado en la cantera del Athletic y encantado de estar en su casa. «Estar en Euskadi es importante para la causa palestina», dijo el preparador del combinado árabe. «Jugamos al fútbol en una situación complicada. Este partido es un mensaje para el mundo entero. Somos un pueblo bajo una ocupación. Luchamos por nuestra libertad e independencia».

Abu Jazar se extendió en su alocuación porque entiende que la presencia de su selección en un escaparate como San Mamés permite soñar con una difusión planetaria de la causa palestina y la búsqueda de una solución justa para su pueblo. «Es difícil (dedicarse al fútbol) cuando tu madre vive en una tienda de campaña. Sufirmos con la ocupación israelí, el genocidio no ha pasado y tampoco lo que ha venido dspués. Hay un millón de personas que están en tiendas de campaña, sin hogar. Hace mes y medio mi casa fue bombardeada. Tenemos una gran responsabilidad para llevar la voz palestina al mundo y seguir adelante hasta conseguir la libertad».

Yaser Hamed también quiso hablar con el corazón y poner la luz sobre el sufrimiento que padece el pueblo palestino. ·«El partido va a ser histórico. Mi padre es de allí -en referencia a Gaza- y hemos perdido familiares. Me toca de forma muy personal. La reivindicación de Palestina sigue viva y fuerte. Esto va a tener un eco mundial», dijo el joven nacido en Leioa, quien pasó por Lezama, jugó en el Portugalete y ahora lo hace en Catar. Habló en castellanao y en euskera, idioma este último que usó para decir que será un «sueño jugar en San Mamés». «Va a ser muy especial. Llevo semanas con ilusión de ayudar al pueblo palestino», añadió Aihen Muñoz, quien mostró su esperanza de lograr la oficialidad de Euskal Selekzioa.