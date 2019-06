Entre los pájaros existen dominantes y dominados. Se les diferencia por el plumaje. Son los dominantes los que mejor comen, los que se llevan a las mejores hembras y los que marcan el destino a la bandada cuando se inicia el vuelo. En un experimento científico, se decidió pintar el plumaje a los dominados para que parecieran dominantes y comprobar, de esta manera, si eran seguidos, o no, por el resto del grupo. El experimento resultó fallido. No sirvió de nada pintar las plumas de los dominados para convertirlos en dominantes porque el poder, el liderazgo, no es cuestión de plumaje, sino de aplomo (leído en Cara de Pan).

El Real Unión, durante muchos años, fue un pájaro dominador en la Segunda División B. Con su bonito plumaje txuribeltz sacando pecho como palomo en celo allí por donde iba. En Irun se hizo rutina la disputa de los play-off de ascenso hasta que en el año 2009, en una temporada en la que además se eliminó al Real Madrid en Copa, los unionistas lograron saltar a Segunda División. El sueño de plata solo duró una temporada, pero en la siguiente los irundarras volvieron a disputar un play-off. Y esto sin hablar de que es fundador de la liga de fútbol, campeón de Copa en cuatro ocasiones...

En el año 2015, los bidasotarras jugaron por última vez un play-off y, además, ganaron la Copa Federación. Las alegrías seguían apareciendo por el Stadium Gal.

El problema es que desde entonces, el equipo irundarra ha perdido color en sus plumas hasta convertirse en un pájaro dominado. Ha ido cayendo sin que nadie pusiera remedio y ayer estuvo muy cerca de volver a Tercera División. A solo 90 minutos. Afortunadamente, las cosas salieron bien. Buen ambiente en Gal, victoria y permanencia en la mano.

Hubo celebración, aunque no había nada que celebrar. Es momento de recogimiento, de pensar de verdad qué se está haciendo mal en los últimos años. Porque no hay duda de que para llegar a lo de ayer, hay mucho que se ha hecho mal. Y no vale con pintar las plumas para parecer lo que no se es. Lo que toca es trabajar para volver a ser un pájaro dominador.