Fútbol Un padre del Trintxerpe increpa al entrenador por cambiar a su hijo B.O. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 12 noviembre 2018, 08:54

Un partido de niños de diez años entre el Martutene y el Trintxerpe acabó con un pequeño encontronazo provocado por un padre de uno de los jugadores del Trintxerpe, que increpó al entrenador por cambiar a su hijo. El padre no se calmó ni cuando concluyó el choque y fueron los familiares de los chavales de los dos equipos los que le hicieron ver que no había pasado absolutamente nada y que no se tenía que poner de esa manera.

Eduardo González, presidente del Trintxerpe, contó ayer por la tarde a este periódico que «los hechos se dieron en un partido de las escuelas, que son para que los niños se diviertan. El chaval es de los que más había jugado y el entrenador le cambió para que todos tuvieran los mismos minutos, que es la consigna del club, pero este padre se puso a chillar al entrenador. La verdad que es una persona un poco especial, que siempre anda intentando animar, montando su show, pero otras veces monta el circo».

El presidente también contó que «hemos pensado alguna vez en apartar al padre, decirle que no vaya a los partidos, pero al final el que sale perjudicado es el niño, que no tiene ninguna culpa. El Trintxerpe siempre ha tenido mala fama y estamos intentando cambiar esto, pero con cosas como esta es difícil. Tenemos que concienciar a los padres que son la imagen del Trintxerpe y que pueden animar lo que quieran, pero siempre desde el respeto».

Preguntado por si hablarán con este padre, González aseguró que «en cuanto le vea le diré que tiene que estar más tranquilo, que no le hace ningún bien ni a su hijo ni al Trintxerpe».