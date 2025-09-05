Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Oyarzabal le dedica el gol a su hijo Martin, este jueves en Sofía. REUTERS

Oyarzabal lidera la goleada en el inicio del camino al Mundial

El capitán de la Real abre la lata en Bulgaria con su undécimo gol desde la llegada de Luis de la Fuente en el arranque de la fase de clasificación

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

Mikel Oyarzabal demostró este jueves en la goleada a Bulgaria (0-3) en el primer partido de la fase de clasificación al Mundial que sigue ... de dulce con la selección española. El eibartarra abrió la lata y anotó su decimoséptimo gol internacional, igualando a Lángara como máximo anotador guipuzcoano con España. Desde la llegada de Luis de la Fuente, Oyarzabal ha metido 11 goles, cuatro más que Morata, siguiente en la lista. En cada ventana de selecciones el capitán de la Real sigue demostrando que es el mejor delantero que De la Fuente tiene a su disposición.

