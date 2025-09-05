Oyarzabal lidera la goleada en el inicio del camino al Mundial

Mikel Oyarzabal demostró este jueves en la goleada a Bulgaria (0-3) en el primer partido de la fase de clasificación al Mundial que sigue ... de dulce con la selección española. El eibartarra abrió la lata y anotó su decimoséptimo gol internacional, igualando a Lángara como máximo anotador guipuzcoano con España. Desde la llegada de Luis de la Fuente, Oyarzabal ha metido 11 goles, cuatro más que Morata, siguiente en la lista. En cada ventana de selecciones el capitán de la Real sigue demostrando que es el mejor delantero que De la Fuente tiene a su disposición.

Los jugadores salieron decididos desde el primer minuto a someter a una selección vulgar, que trató de encerrarse en su área, pero fue hasta blandita. Para los veteranos, resulta odioso comparar a esta Bulgaria de Ilian Iliev, 84º en el escalafón FIFA, entre Zambia y Angola, con aquel combinado duro y experimentado que condujo Dimitar Penev, tío de Lubo Penev, exdelantero de Valencia y Atlético, hasta las semifinales del Mundial de 1994. Tiempos de los Kostadinov o Hristo Stoichkov. Palabras mayores.

El partido arrancó y terminó en la primera parte. El pleito en el estadio Vasil Levski, revolucionario y héroe nacional búlgaro, fue un monólogo español que comenzó con presión alta y Lamine Yamal encarando una y otra vez a Nuernberger.

Marcar pronto en este tipo de partidos es clave y así lo entendió Oyarzabal, que para ser un nueve mentiroso es muy verdadero. El eibartarra culminó una gran jugada de los de Luis de la Fuente tras una fenomenal asistencia de un Zubimendi superlativo, titular por delante de Rodri y a quien el riojano va a tener que encontrar acomodo cuando regrese el del City.

El dominio era tal que la hinchada local aplaudía hasta los despejes a la grada. Y no digamos ya si Bulgaria superaba el centro del campo y avanzaba. Fue lo que hizo Kirilov, extremo zurdo del Levski de Sofía, para sorprender y lanzar al poste. Cuando Vutsov ejerció de portero de balonmano para desviar un disparo a bocajarro de Lamine, España jugaba a placer. Toque rápido, sin dormirse con el balón.

Merino se une al festín

A la media hora, Cucurella firmó su primer gol con España. Balón suelto, control con la derecha y zapatazo con la zurda. Y el tercero, obra de Mikel Merino, de cabeza, a la salida de un córner. Suficiente, aunque pudieron ser más antes del descanso.

Estaba cantado que el ritmo decaería tras la reanudación, ya sin el amonestado Le Normand para minimizar riesgos. Fútbol control y a cumplir objetivos. Regresaron después de sus largas lesiones Rodri y Carvajal. Media hora para recuperar sensaciones y volver a disfrutar en el verde. Y aún quedaba el estreno de Jesús Rodríguez, canterano del Betis que ha fichado por el Como en verano por una millonada.