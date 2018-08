Temporada 18/19 La titularidad no es cosa de jóvenes Messi y Ramos, durante el último clásico. / EFE Madrid y Barça cuentan con dos de los onces más veteranos de todos los grandes de Europa, sólo por detrás de Bayern de Múnich JACOBO CASTRO Madrid Lunes, 6 agosto 2018, 12:24

Desde siempre, a la hora de fichar a un jugador, renovar un contrato, o darle más o menos minutos, se ha tenido en cuenta la edad del susodicho. Es por eso que la media de edad de los onces y las plantillas preocupa a los clubes, obsesionados con que ésta se encuentre en un punto intermedio, que mezcle veteranía con juventud. Sin embargo, en el caso de Madrid y Barça, este propósito parece que ha dejado de ser un objetivo en cuanto al equipo tipo, ya que en los últimos años han mantenido a unas estrellas que han ido envejeciendo poco a poco, sin aportar relevos demasiado jóvenes para los jugadores que se iban marchando y que ostentaban la condición de titulares. Esta política ha conseguido que ambos empiecen este curso con unos equipos de gala de los más veteranos en lo que se refiere a los grandes de Europa.

En Can Barça viven presos de una generación irrepetible. Los Messi, Busquets, Piqué, Suárez y Jordi Alba, fijos en el once de Valverde, siguen cumpliendo años, mientras que los futbolistas que llegan para ser titulares no son especialmente jóvenes. Los culés comenzaron la temporada 17/18 con un once que tenía una media de edad de 28,27 años. Doce meses después, ese promedio ha aumentado. Ni el cambio de Coutinho por Iniesta -el brasileño es ocho años más joven- ha frenado el envejecimiento del equipo culé. Además, contaban el pasado curso con Paulinho, de 29 años. Un año más tarde, el lugar del brasileño lo cubrirá Arturo Vidal, de 31. En total, una media de edad de 28,64 y seis jugadores por encima de los 30 años en su once titular.

Otra generación irremplazable es la que hay en el Real Madrid. Lejos queda aquella final de Lisboa en 2014, donde todo empezó. El once de aquel día contaba con una media de edad de 26 años. Las estrellas blancas han ido cumpliendo años y ese promedio cada vez es mayor. De cara a esta nueva temporada, la marcha de Cristiano no ha conseguido detener el envejecimiento del once blanco. Tras la entrada de Bale por el luso, la media del equipo de gala pasa de 28 a 28,64 años, a la altura del Barcelona. Además, ya cinco teóricos titulares pasan de los 30.

En el caso de Simeone, no buscaba un rejuvenecimiento, sino que quería que su once de gala fuese como Peter Pan y no se hiciese mayor. Lo ha logrado. La media del Atletico se ha quedado en los 25 años. La misma edad que hace 12 meses. El cambio de Rodri por Gabi, junto a las entradas de Diego Costa y Lemar, y a que el resto de jugadores tengan un año más, ha elevado su promedio de 25,09 a 25,18 años. Uno de los onces más jovenes de Europa de cara al año de la final de la Champions en el Wanda Metropolitano.

La Juve rejuvenece

Fuera de España, hay de todo. En Inglaterra, el joven Liverpool ha conseguido paliar el envejecimiento de sus fijos con dos fichajes jóvenes como Fabinho y Keita, pasando la media de edad de su once de 24,9 a 25,18 años. Distinto es el caso de sus rivales por la Premier. En el City, Guardiola cuenta con un equipo titular con 26,72 años de media, uno más que hace un año ante la ausencia de fichajes para el equipo de gala. Mourinho y su United casi igual. Las llegadas de Fred y Alexis han disminuido minímamente el aumento de edad del resto del once, pasando la media de 26,81 a 27,64 años. Por último, en el Chelsea, Sarri promete acabar con la defensa de cinco, por lo que se caería del once el joven Christiansen, para dar protagonismo al veterano Willian. Si a esto sumamos a Jorginho, nuevo fichaje y tres años mayor que Bakayoko, el once del Chelsea envejece casi dos años, pasando de 25,64 en la 17/18, a 27,54 años en este nuevo curso.

En Italia, la Juve se ha puesto seria con eso de verse más joven. Pese al cambio de Cristiano por Higuaín - el luso es dos años mayor - , las llegadas de Cancelo y Emre Can, junto a la marcha de Buffon y la titularidad de Douglas Costa, bajan la media casi dos años, de 30 a 28,18, dejando de tener el once más veterano de los grandes europeos. Por su parte, la Roma, pese a la llegada del jovencísimo Justin Kluivert, de 19 años, no puede paliar el cambio de portero - Olsen es mayor que Alison - y el envejecimiento de los que ya estaban el pasado año. En su caso, se pasa de 28 a 28,64 años de media.

El Bayern ha rejuvenecido el banquillo pero no su once, y lidera ahora la clasificación del equipo de gala más veterano. Los alemanes no se han reforzado con ningún titular y además cuentan con dos jugadores muy veteranos, como Robben y Ribéry. Su promedio pasa de 28,09 a 29,09 años. Por último, el PSG, parece haber recorrido el camino inverso a la Juve y haberse envejecido bastante en doce meses. Quizá tenga que ver el viaje emprendido por Buffon. La llegada del meta italiano, sumado a la entrada de Lass por Motta - practicamente de la misma edad - llevan a los parisinos a pasar de 26,8 a 28,55 años de mediaen su once, justo por detrás de Bayern, Real Madrid, Barcelona y Roma.