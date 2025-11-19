El milagro de Curaçao: el país con menos habitantes que Donostia y con un nueve que jugó cuatro partidos en un equipo vasco

David Hernández y Alexis Algaba Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Curaçao, un diminuto país caribeño formado por una isla de 155.000 habitantes y con una extensión 444 kilómetros cuadrados -un tamaño algo inferior al de Ibiza- se ha convertido en la nación más pequeña del mundo en alcanzar la fase final de un Mundial superando los registros de poblaciones de Islandia en 2022 -331.000 censados- y los de Cabo Verde, con una superficie casi diez veces mayor también debutante en la próxima edición. «No nos importa quién nos toque, que vengan todos. Nosotros ya hemos ganado el Mundial», exclamó el presidente de la federación de fútbol de Curaçao Gilbert Martina, una vez consumada la hazaña.

La población total del país es de aproximadamente 165.000 habitantes, lo que la sitúa por detrás incluso de la cifra de vecinos de San Sebastián, que ronda actualmente los 190.000. De ahí la magnitud de la heroicidad lograda por el combinado centroafricano. Así es el fútbol, ese deporte en el que un país con 165.000 habitantes disputará un Mundial, mientras que las dos naciones más pobladas del planeta, India (más de 1.450 millones de habitantes) y China (más de 1.400), no han podido clasificarse para la cita.

La clasificación de Curaçao tuvo lugar tras un histórico empate sin goles en Jamaica, selección que necesitaba ganar para arrebatarle este puesto, pero que no fue capaz de superar la muralla planteada por el cuadro visitante. Este logro insólito se debe en gran medida la ampliación de equipos que participarán en la cita mundialista -de 32 a 48-, además de que los tres anfitriones pertenecen, igual que Curaçao, a la Concacaf.

País perteneciente al archipiélago de las Antillas, Curaçao fue una colonia de Países Bajos hasta hace apenas 15 años, cuando logró su independencia para convertirse en un país autónomo dependiente de los europeos. Cuentan con gobierno propio, aunque comparte jefe de Estado con Países Bajos. Todos sus habitantes tienen pasaporte neerlandés y los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión Europea por ende. Se inscribieron en la FIFA en 2011 y con menos de 15 años compitiendo en su confederación lograron la hazaña de alcanzar el escenario con el que todos sueñan.

Su nueve jugó 54 minutos en el Amorebieta

Lo curioso es que los 23 jugadores que conformaron la convocatoria nacieron en el territorio europeo y no en el continente americano. Sus jugadores pertenecen principalmente a la liga neerlandesa, aunque los hay en más países. Su delantero esta jornada, Jurgen Locadia, militó hasta junio en el Intercity, club alicantino que bajó de Primera a Segunda RFEF y en el que también juega el exrealistas Emilio N'Sue. Sustituyó por lesión al único futbolista de Curaçao que nació en la isla y que es la estrella de la selección, Tahith Chong, perteneciente al Sheffield United, de la segunda categoría inglesa. Chong, canterano del Manchester United, se encuentra fuera por una rotura de menisco, aunque estará si todo va bien en la cita mundialista de 2026.

Precisamente Jurgen Locadia tuvo una reciente experiencia en el fútbol vasco. En marzo de 2024 y estando sin equipo, recaló en el Amorebieta, que en ese momento se encontraba en Segunda División. Un fichaje que sorprendió a muchos aficionados, ya que Locadia era una de las principales promesas del PSV holandés de mediados del siglo pasado. De hecho, su traspaso al Brighton inglés en 2018 se cerró por 17 millones de euros. No terminó de concretar sus cualidades y su carrera fue cayendo en cesiones en Alemania, Estados Unidos e incluso Irán.

Tras ese paso por el Persepolis iraní y otro equipo chino, llegó al Amorebieta, donde en la segunda vuelta de la temporada 2023/2024 apenas disputó cuatro partidos saliendo desde el banquillo en los que sumó 54 minutos. El Amorebieta descendió y Locadia se marchó al Intercity alicantino, donde también salió el pasado verano tras otro descenso. Ahora, con 32 años, se ha convertido en el nueve titular de una selección que disputará el Mundial.

Los Bacuna, sobre todo Leandro, con amplio bagaje en la Premier League (Aston Villa) y la Eredivisie; el central Armando Obispo, que jugó de titular con el PSV en el duelo ante la Real Sociedad en Europa League en septiembre de 2021 (2-2 en Holanda con doblete de Gakpo para los locales y goles de Isak y Januzaj para los txuri-urdin); y el portero Room, son junto a Chung las principales figuras de la selección centroamericana.

Estrenos sonados

El próximo Mundial contará, de momento, con cuatro selecciones que nunca antes habían participado en este torneo. Junto a Curaçao, están el africano Cabo Verde y los asiáticos Uzbekistán y Jordania. El método de clasificación de estos tres fue más meritorio, ya que lo lograron al competir contra los mejores equipos de su continente. Los caboverdianos finalizaron líderes de su grupo, por delante de Camerún, el segundo país más exitoso en África. Las dos naciones asiáticas, por su parte, obtuvieron el billete en la primera ronda posible, por delante de países con más renombre como Arabia Saudí o la Catar de Julen Lopetegui.

En la repesca hay selecciones con posibilidades de alcanzar la cita mundialista por primera vez en su historia. En el cuadro que la FIFA define como repechaje internacional están Surinam y Nueva Caledonia, aunque no son las favoritas para lograrlo. La mejor colocada es la República Democrática del Congo, que nunca llegó al Mundial desde que el país tiene este nombre. Su único precedente fue en 1974, bajo la denominación de Zaire que tuvo hasta 1997. Respecto los 16 europeos que se jugarán las cuatro plazas restantes, optan a debutar Albania y Kosovo.

Sorpresas y decepciones

La madrugada del martes, además de consolidar el milagro de Curaçao, también selló el de Haití, que se clasificó en su grupo por delante de Honduras y Costa Rica, selecciones algo más habituales en la Copa del Mundo. De esta manera, el pequeño país francófono vuelve 52 años después a la fase final de un Mundial. Por segunda vez se metió también Panamá, que regresa tras Rusia 2018, donde a pesar de quedar última de grupo celebró con el alma el gol a Inglaterra cuando iba perdiendo 6-0. Esto muestra la magnitud de lo que representa para estos países formar parte de la lista de los mejores del mundo.

Noruega, Escocia y Austria participarán por primera vez en este siglo en dicho torneo. Estos países no llegan por casualidad o para pasearse y es que, por ejemplo, los nórdicos arrasaron en su grupo de clasificación y con su delantero Erling Haaland podrían ser uno de los tapados del torneo. En 2023 el ariete noruego perdió el Balón de Oro, en parte, por no jugar la pasada cita mundialista y ahora tendrá esa motivación extra para despuntar en el torneo más importante que existe.

Entre las ausencias llamativas, está, por ahora, Italia, que dependerá de la peligrosa repesca en la que ya cayó en 2018 y 2022. En Sudamérica resalta el caso de Chile, que quedó última de su confederación, confirmando el bajón que arrastra al no participar tampoco en las últimas dos ediciones. Las africanas Camerún y Nigeria son las grandes ausentes de dicho continente, al caer ambas con los congoleños, la última acusando de vudú la causa de la eliminación. La última decepción fue Costa Rica, que a pesar de ser un país pequeño tenía un escenario aparentemente favorable con las tres anfitriones fuera de juego y no pudo lograr ni siquiera salvar los muebles con la repesca.