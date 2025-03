La Federación Española ratifica Anoeta como sede del Mundial 2030

A. V san sebastián. Jueves, 27 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Anoeta será sede del Mundial 2030 como ya se había oficializado hace meses a pesar de la supuesta alteración de los criterios de selección ... difundidos esta semana. La Real Federación Española de Fútbol hizo público ayer un comunicado en el que explica los pasos que se dieron para la elección de las 11 sedes entre las que estaba y sigue estando el Reale Arena. Ese informa está redactado por el Comité Ejecutivo de la candidatura del Mundial y que se ha cobrado la cabeza de una de las integrantes del mismo, María Tato, al quedar en entredicho su persona por unos audios que no le supuestamente no le dejaban en buen lugar. «Dimito para quitarme del foco de una disputa política», señaló ayer a 'El Correo' apenas unos minutos después de cesar. «Todo está perfectamente hecho y lo he acreditado. He entregado el informe y la Federación ha validado que todo el proceso es correcto y que no hay nada anómalo. Mi actuación no es cuestionable para nada».

Según el informe, los criterios para realizar las baremaciones se basaron en los marcados por FIFA para otros eventos deportivos, como la Copa Mundial Femenina 2027 y fueron ajustados con las aportaciones de los miembros del Comité Ejecutivo del Mundial, así como de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación del Consejo Superior de Deportes, y del propio organismo gubernamental. En concreto, el informe detalla que se aplicaron los siguientes criterios objetivos: Proyecto técnico, Operatividad, Estructura financiera y Dotación de las ciudades. De quince a once sedes Ese proceso comenzó con la constitución del Comité, conformando un equipo de trabajo autónomo integrado por María Tato, Fernando Sanz, y Jorge Mowinckel. «El Gobierno español se encargó de la elaboración de una invitación para enviar a todas las ciudades y que de esta forma pudieran postulase como sedes del Mundial 2030. Posteriormente, se reciben las candidaturas de 15 ciudades de España», indica el mismo. El informe continúa: «La Comisión visitó los 15 estadios que presentaron su candidatura en España, reuniéndose con los respectivos responsables municipales, propietarios de estadios y clubes de fútbol residentes, así como con las estructuras políticas de las respectivas comunidades autónomas que apoyan la inclusión de sus ciudades/estadios en la candidatura». Los criterios de evaluación de los estadios se dividieron en cuatro factores. El Factor A referido al Proyecto Técnico con un peso ponderado del 40%. Dentro del mismo se englobaron los subfactores: «Nivel de intervención» (A1), «Sostenibilidad medioambiental» (A2), «Calendario de ejecución» (A3) y «Capacidad del Estadio» (A4). El informe relata que «el primer documento referente a los criterios de evaluación que se elaboró fue aprobado por el comité en junio y se le presentó al CSD en la primera reunión llevada a cabo el 10 de junio». Los restantes Factores en los que se agrupaban los criterios de evaluación fueron «Factor B, Operatividad» (15%), Factor C, «Estructura Financiera» (15%) y Factor D, «Dotación de las ciudades» (30%). Los factores B, C y D incluyeron entre sus subfactores cuestiones como la asistencia media a los estadios, la participación en el campeonato, la recepción de eventos relevantes, el proyecto financiero, la sostenibilidad operativa, las garantías de inversión, los aeropuertos, los hoteles o la movilidad. Una vez validados los criterios de evaluación, según el informe, los miembros del Comité Ejecutivo de la candidatura ajustaron la valoración de dos de las ciudades sedes en relación con el criterio A1, correspondiente al nivel de intervención que requerían los estadios para adecuarse a los requerimientos de FIFA. Los miembros del Comité puntuaron con 20 puntos a los estadios Cornellá-El Prat y Anoeta Reale Arena, frente a los 15 puntos que se habían adjudicado anteriormente: «En un primer momento, a ambos estadios, citados anteriormente, el comité del Mundial les otorgó una puntuación de 15 puntos, que equivale a 'una intervención menor para ajustar la capacidad', pero debido a que ambos estadios 'sólo requieren adaptación al acontecimiento', el comité decidió valorarlo con 20 puntos», indica el informe. El proceso culminó el 19 de julio de 2024 cuando la Real Federación Española de Fútbol comunicó a las sedes la decisión final que se incorporó al libro de la candidatura que finalmente aprobó FIFA.

