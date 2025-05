Muere Kali, el utillero del Arenas de Getxo que sufrió un accidente durante la celebración del ascenso

Silvia Osorio y Peru Olazabal Jueves, 8 de mayo 2025, 15:03 Comenta Compartir

Noticia triste para el Arenas. El club getxotarra ha comunicado este jueves el fallecimiento de Kali, su utillero, que se encontraba en estado grave tras sufrir una caída durante la celebración del ascenso a Primera Federación. José Ángel Ortega llevaba en la entidad rojinegra más de 30 años y era un pilar fundamental del vestuario.

Comunicado oficial: Fallecimiento de Kali pic.twitter.com/HB5ggBZKnb — ARENAS CLUB oficial (@arenas_club1909) May 8, 2025

El 'histórico' y su afición han pasado de la alegría a la tristeza en un abrir y cerrar de ojos. El pasado domingo, los de Ibai Gómez conseguían la gesta y sellaban el ascenso tras una temporada magnífica en la que han sido el rival a batir en Segunda RFEF. Sin embargo, solo unas horas después de firmar uno de los mayores hitos del club, un terrible accidente empañó la fiesta y provocó cuna gran consternación a todos los integrantes de la entidad.

El pasado lunes, el Arenas informaba del grave accidente de Kali, que le mantenía en estado crítico en el hospital, si bien no trascendieron más detalles del mismo. Finalmente, el utillero ha fallecido. La entidad vizcaína ha destacado que Kali era uno de los pilares fundamentales del vestuario tras décadas de dedicación y devoción por el equipo. «Kali no era un empleado, era familia. Durante más de 30 años, vistió nuestros colores con una entrega incomparable, siendo testigo silencioso de triunfos, derrotas y momentos históricos. Sus manos cuidaron cada detalle, su sonrisa iluminó vestuarios, y su compromiso trascendió lo profesional para convertirse en un pilar humano de este club».

Una dura pérdida que no solo llora el equipo de su vida, sino que también ha recibido el pésame y el cariño de numerosas instituciones, clubes, entrenadores, jugadores o aficionados. Pocos minutos después de anunciarse su fallecimiento, ya habían dado el pésame la Federación Vasca de Fútbol, la Federación Vizcaína, la cuenta oficial de Primera Federación, el Athletic, Ibai Gómez -entrenador del Arenas-, varios futbolistas actuales del equipo, ex jugadores, ex entrenadores...

También infinidad de equipos del fútbol vizcaíno han dedicado unas palabras una persona muy querida en su club y en el entorno del mismo. La multitud de muestras de cariño mostrada en escasos minutos es una breve muestra del legado que deja de puertas para dentro en unos vestuarios donde su recuerdo ya es imborrable. Aunque también lo es para los miles de jugadores que algún día compartieron con él su humor, cariño, generosidad y lealtad.

Comunicado del Arenas

Este es el comunicado íntegro del Arenas confirmando la triste noticia:

«Con profundo dolor y el corazón encogido, el ARENAS CLUB lamenta el fallecimiento de nuestro querido Kali, tras una vida dedicada en cuerpo y alma a esta institución.

Kali no era un empleado, era familia. Durante más de 30 años, vistió nuestros colores con una entrega incomparable, siendo testigo silencioso de triunfos, derrotas y momentos históricos. Sus manos cuidaron cada detalle, su sonrisa iluminó vestuarios, y su compromiso trascendió lo profesional para convertirse en un pilar humano de este club.

Era el primero en llegar y el último en irse. Para él, el ARENAS CLUB no era un trabajo: era su hogar, su pasión y su otra familia. Su legado no se mide en trofeos, sino en el respeto que cosechó de generaciones de jugadores, técnicos y aficionados que encontraron en él un amigo leal y un ejemplo de humildad.

Hoy recordamos que su último día entre nosotros estuvo marcado por la alegría más pura: celebró, junto a toda la familia arenera, el título de Campeones de Liga que devolvió a su amado equipo a lo más alto. Su Arenas, nuevamente campeón. Kali, con esa sonrisa franca que tanto le definía, vivió ese triunfo como un sueño cumplido. Un broche de oro a más de tres décadas de entrega absoluta.

Hoy, el club entero llora su perdida, pero también celebra la vida de un hombre extraordinario que nos enseñó que el verdadero valor del fútbol está en las personas.

Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que, como nosotros, tuvieron el privilegio de compartir camino con él. Descansa en paz, Kali. Eternamente, uno de los nuestros».

Mensaje de condolencia de Ibai Gómez

Nada más conocerse la terrible noticia, Ibai Gómez, técnico de los areneros ha compartido un mensaje de condolencia.

El pasado martes en el recibimiento del Ayuntamiento de Getxo, la preocupación por el estado de salud de Kali era palpable. Las caras de jugadores, cuerpo técnico, directivos y representantes de la corporación municipal de la Margen Derecha dibujaban una tímida sonrisa, debatiéndose entre una gesta inolvidable y el revés sufrido.

