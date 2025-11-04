Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Momentos después de que el técnico cayera desplonmado. RC
Serbia

Muere un entrenador en pleno partido en Serbia tras sufrir un infarto

Mladen Zizovic, técnico bosnio del FK Radnicki 1923, falleció este domingo a los 45 años

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:04

El fútbol serbio se tiñe de luto. Mladen Zizović, entrenador bosnio del FK Radnički 1923, murió este domingo a los 45 años tras sufrir un infarto en pleno partido. El incidente se produjo en el encuentro que enfrentaba a su equipo con el Mladost Lucani, correspondiente a la Superliga de Serbia.

En el minuto 22 del partido, cuando el marcador iba 0-2, el técnico se desplomó repentinamente cerca del banquillo. Los servicios médicos de ambos equipos acudieron de inmediato para intentar reanimarlo sobre el terreno de juego, pero, pese a los esfuerzos, Zizović tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital más cercano. Minutos después se confirmó su fallecimiento, provocando una gran conmoción entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados que estaban en el estadio.

A pesar del incidente y después de que fuera trasladado el entrenador al hospital, el partido continuó de forma provisional durante unos minutos, pero finalmente fue suspendido cuando se conoció la trágica noticia. Cuando se supo el fatal desenlace, el terreno de juego dejó imágenes impactantes de los futbolistas, visiblemente afectados.

Cercano a los jugadores

Zizović, exfutbolista y figura muy respetada en el fútbol bosnio y serbio, había desarrollado una sólida carrera como entrenador en clubes de la región, destacando por su profesionalismo y su cercanía con los jugadores.

«La Federación Serbia de Fútbol ha recibido con profundo pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Zizović, quien falleció durante el partido de la Superliga Mozzart Bet de Serbia entre el Mladost y el Radnički 1923 en Lucani. Su prematura partida representa una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística», señaló la entidad en un comunicado oficial.

El suceso ha generado numerosas muestras de condolencia desde distintos clubes y personalidades del fútbol balcánico, que han querido rendir homenaje a un entrenador comprometido y apasionado por este deporte.

