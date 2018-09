FUTBOL «Los modestos, muy contentos con el convenio con la Real» Jueves, 6 septiembre 2018, 09:06

El presidente del Lengokoak, Alfonso Benito, puntualiza que «los equipos de base-base, modestos, lo único que podemos decir es que estamos muy contentos con el convenio que tenemos firmado con la Real, por toda la ayuda que nos prestan, no solo económica sino técnica. No puedo decir más sobre la decisión del Eibar. Si toma esa decisión será que ha visto otra cosa fuera. Desde luego, esa no es la línea que nosotros seguimos».