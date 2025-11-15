Miles de personas se manifiestan en Bilbao por Palestina y la oficialidad de la Euskal Selekzioa

Las calles de Bilbao han sido escenario este sábado de una nueva movilización masiva en solidaridad con Palestina. El partido entre Euskal Selekzioa y el ... combinado árabe ha llenado de gente la capital vizcaína, aficionados al fútbol y no aficionados, desde primera hora y a lo largo de una jornada de ambiente festivo. Las muestras de apoyo a Gaza y Cisjordania se han fusionado con los cánticos por la oficialidad de la selección vasca y la independencia de Euskadi. Ikurriñas, bufandas, pañuelos y banderas palestinas unidas en un todo.

Eso sí, la reivindicación no ha sido unitaria, como se preveía desde el momento en el que se convocaron dos manifestaciones diferentes. Una organizada por los grupos aglutinados en torno a Gernika-Palestina. Es el colectivo mayoritario y a cuyas convocatorias se suma EH Bildu, así como otros partidos y sindicatos. La protesta ha salido a las 17.30 horas desde el teatro Arriaga y ha terminado en el Sagrado Corazón. La asistencia ha sido masiva, con gran presencia de familias y niños. Se ha puesto especial énfasis en que hubiera presencia de ikurriñas. De hecho, se han repartido por centenares al inicio hasta formar una auténtica marea verde, blanca y roja.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Gernika-Palestina, Ibon Meñaka, destacado militante de la izquierda abertzale que cumplió varios años de cárcel por su vinculación a ETA, ha señalado que el encuentro entre ambas selecciones es «el partido de la solidaridad, los derechos humanos y del fin del genocidio». Meñaka ha destacado el apoyo masivo de la sociedad vasca a la causa palestina, con un San Mamés que ha colgado el cartel de 'sold out'. «Hoy, pase lo que pase, Palestina vencerá», ha resumido.

La otra manifestación, que ha hecho el mismo recorrido pero una hora después, estaba convocada por Palestinarekin Elkartasuna. Está apoyada por Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) y media docena de grupos radicales de diversos equipos de fútbol y baloncesto de Euskadi y Navarra. Fue la que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, puso en el foco ante la previsión de que sucedieran actos violentos. En realidad, no ha habido incidentes destacados, salvo la quema de tres contenedores en la Gran Vía por el lanzamiento de bengalas, fuegos que los bomberos han sofocado con celeridad. Los jóvenes —en su inmensa mayoría, varones— también han encendido petardos y cohetes.

La participación en ambas manifestaciones ha sido multitudinaria. Fuentes municipales no han sabido concretar el número de asistentes a la primera de las kalejiras. Sin embargo, sí han cifrado en 20.000 los participantes en la segunda protesta, en la que no sólo se han coreado consignas a favor de Palestina y la independencia de Euskadi, sino también de apoyo a los presos de ETA, por la amnistía y contra España y la Policía Nacional a su paso por la Subdelegación del Gobierno.

Esa división en dos bloques, que evidencia el choque entre la izquierda abertzale ortodoxa y los colectivos comunistas que pugnan por el control de la juventud radical, ha sido palpable desde la mañana. El Casco Viejo se ha dividido en dos ambientes. Por un lado, familias enfundadas en camisetas y bufandas verdes de Euskal Selekzioa han poteado durante todo el día en la Plaza Nueva y la Plaza Unamuno en un clima sosegado. Los más pequeños han podido disfrutar de actividades para ellos, como un taller para pintarse la cara organizado en el espacio Bira Kultura, donde un DJ ha amenizado la mañana.

Pintan un mural en una iglesia

Por otro, los jóvenes agrupados en torno a la plataforma Palestinarekin Elkartasuna han ubicado su cuartel general en la calle Somera y las escaleras de Solokoetxe, en los alrededores del gaztetxe 7 Katu. Si bien el ambiente ha sido pacífico, han desplegado una pancarta en contra de la Ertzaintza.

Algunos encapuchados, además, han pintado un mural en el lateral de la iglesia de Santos Juanes. La pintada, con el lema 'Euskal Herria', contenía el logo de Indar Horibeltz, la grada de animación popular del Barakaldo. El mural ha servido para que numerosos aficionados posaran delante para sacarse una foto.

Estos colectivos han organizado una agenda paralela, con actos a los que han acudido cientos de jóvenes. El principal ha consistido en un homenaje en el Arriaga a los atletas palestinos asesinados por Israel. Los deportistas vascos Manu García, Jagoba Beobide, Mikel González, Maitane Melero, Kerman Lejarraga e Ibon Larrinaga han encabezado una ofrenda floral en un evento que ha contado con aurresku y una actuación de bertsolaris. También se ha leído un poema del poeta palestino y «militante comunista» Muon Bseiso.

Todo ello hasta que ha llegado la hora de las manifestaciones y la multitud se ha ido poco a poco dispersando, dejando paso a las barredoras y servicios de limpieza municipales en el Casco Viejo. Poco antes de las 20.00 horas, más de 50.000 almas han entrado a San Mamés y los que se han quedado fuera han trasladado la fiesta a Pozas.