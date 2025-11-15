Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La primera de las dos kalejiras convocadas ha recorrido las calles de la capital vizcaína en un ambiente familiar.

La primera de las dos kalejiras convocadas ha recorrido las calles de la capital vizcaína en un ambiente familiar. Ignacio Pérez

Miles de personas se manifiestan en Bilbao por Palestina y la oficialidad de la Euskal Selekzioa

La reivindicación ha estado marcada por la división en la izquierda abertzale al convocarse dos marchas con una hora de diferencia

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:04

Las calles de Bilbao han sido escenario este sábado de una nueva movilización masiva en solidaridad con Palestina. El partido entre Euskal Selekzioa y el ... combinado árabe ha llenado de gente la capital vizcaína, aficionados al fútbol y no aficionados, desde primera hora y a lo largo de una jornada de ambiente festivo. Las muestras de apoyo a Gaza y Cisjordania se han fusionado con los cánticos por la oficialidad de la selección vasca y la independencia de Euskadi. Ikurriñas, bufandas, pañuelos y banderas palestinas unidas en un todo.

