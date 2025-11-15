Grande desde lo sencillo

Estoy muy tocado porque ha sido totalmente inesperado. Xabier ha sido un referente, un tipo que se hacía querer y que abrió los ojos a ... muchos entrenadores que vieron la posibilidad de triunfar lejos de casa. Siempre bromeaba con él y le decía que yo era de los pocos a los que no había convencido a salir fuera porque nunca me he movido de casa. El caso es que estuve con él la última vez en Anoeta, en el derbi que jugamos la pasada temporada. Me dijo que tenía una revisión médica esos días pero nunca imaginé que hoy estuviera despiéndome del bueno de Xabier.

Recuerdo que hicimos el curso de entrenador juntos en 1978. Éramos cuatro guipuzcoanos. Cursamos una semana de preparación en San Sebastián y después acabamos en Oviedo. Allí nos sacamos el título nacional. Siempre quiso ser entrenador y no le importaba cogerse el coche para ir a ver en directo un Europeo o un Mundial. No se conformaba, siempre quería más. Ese fue su gran éxito: nunca se conformaba y siempre trataba de ir más allá.

Desde el punto de vista futbolístico, siempre fue un entrenador que convenció a sus jugadores con planteamientos valientes. Tremendamente preparado en el apartado físico y médico por sus estudios universitarios, Xabier era un libro abierto, sus conocimientos eran infinitos. Lo mejor es que sabía explicarlo sin discursos grandilocuentes, desde la sencillez.

No le importó coger la maleta para irse lejos. Estuvo en muchos países pero fue en Bolivia es donde dejó huella. El día que metió a la selección en el Mundial todavía se recuerda. En referencia al éxito que tuvo en el extranjero él solía hacer alusión a una frase del 'Gernikako Arbola': 'Eman ta zabal zazu munduan frutua'. Xabier insistía en que muy importante no llegar e imponer, sino llegar con respeto, escuchar y transmitir tus conocimientos. Me quedo con eso: el respeto que siempre tuvo.