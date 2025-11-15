Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Azkargorta

Grande desde lo sencillo

Mikel Etxarri

Entrenador de fútbol

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Estoy muy tocado porque ha sido totalmente inesperado. Xabier ha sido un referente, un tipo que se hacía querer y que abrió los ojos a ... muchos entrenadores que vieron la posibilidad de triunfar lejos de casa. Siempre bromeaba con él y le decía que yo era de los pocos a los que no había convencido a salir fuera porque nunca me he movido de casa. El caso es que estuve con él la última vez en Anoeta, en el derbi que jugamos la pasada temporada. Me dijo que tenía una revisión médica esos días pero nunca imaginé que hoy estuviera despiéndome del bueno de Xabier.

