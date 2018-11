Fútbol Rubén de la Red: «Si tuviera miedo no me vestiría de corto, va a ser un partido especial» Rubén de la Red volverá a jugar en el campo en el que sufrió un síncope que le obligó a retirarse con 25 años B.O. IRUN. Sábado, 17 noviembre 2018, 08:49

Uno de los grandes atractivos de mañana en el partido entre los veteranos del Real Unión y del Real Madrid es saber qué jugadores merengues estarán en el Stadium Gal. Por el momento se conoce el nombre de diez de los madridistas, entre los que está Rubén de la Red.

El centrocampista de 33 años jugó aquel partido de Copa de hace una década en el Stadium Gal. Fue su último como profesional. Y es que como casi todo el mundo recuerda, sufrió un síncope que pudo acabar en tragedia. Se desplomó en el suelo en el minuto trece de juego y dos años después, tras multitud de pruebas médicas, tuvo que anunciar su retirada.

De la Red contaba ayer a a este periódico que «ya fui a Gal como entrenador del Getafe B y me quedé muy agradecido con todo porque Irun es un lugar en el que me guardan cariño por lo que pasó. Me trataron muy bien aquella vez, me regalaron una camiseta y viví momentos de nostalgia. La verdad es que este es un partido que me hace ilusión jugar, va a ser especial porque en Irun se acabó una etapa para mí».

El de Arroyomolinos explica que «lo que me gusta es jugar, aunque sea con los veteranos, que ya sabemos cómo son este tipo de partidos. Lo importante es que salga un día bonito y disfrutemos. No tengo miedo por jugar en Gal, si lo tuviera, no me vestiría de corto».

También estarán en Irun otros jugadores conocidos como Alfonso Pérez, el mítico delantero de las botas blancas que jugó en el Real Madrid y triunfó en el Betis, Amavisca, García Calvo, Pavón (Zidanes y Pavones), el portero César Sánchez, Balboa, Congo, Morán o Antonio Núñez.

Entre los unionistas no hay tantas estrellas, pero sí nombres reconocidos para la afición txuribeltz como los clásicos Asier Díez, en portería, los mencionados estos días Txaku Sagües e Iñaki Berruet, Joseba Bereau, Eneko Vidaurreta, Joserra Gabino, Iván Castro, Txetxu Martínez, Luis Laguardia, Javi Zabalo, Diego Lucio, Gaizka Saizar o Iñaki Goikoetxea.

Historias curiosas

El enfrentamiento de mañana, con la Copa de 1918 en mente, deja historias curiosas. En aquel equipo que conquistó el título ante el Real Madrid jugaba José Múgica, que un año antes fue campeón con los blancos. Múgica no solo fue un gran futbolista, también se doctoró en Derecho y llegó a ser alcalde de San Sebastián. Además, fue uno de los fundadores de EL DIARIO VASCO.