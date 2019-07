CAN 2019 Mahrez, ¿el único 'crack' a la altura en la Copa de África? Liderada por el jugador del City, su nuevo capitán, Argelia se mide en cuartos a Costa de Marfil tras cuatro victorias en cuatro partidos, 9 goles anotados y cero encajados AFP El Cairo Miércoles, 10 julio 2019, 17:24

Visto el destino funesto de Mohamed Salah y de Hakim Ziyech, más valdría no ser un extremo izquierdo en la CAN 2019..., salvo si uno es Riyad Mahrez. El jugador del Manchester City, eje del recorrido inmaculado de Argelia hasta cuartos, espera confirmarlo el jueves ante Costa de Marfil. ¿Dónde están las estrellas? Es cierto que el senegalés Sadio Mané suma tres goles en el torneo, uno más que Mahrez. Pero el delantero del Liverpool desperdició dos penales y no mostró su mejor cara, al igual que su selección.

Y Nicolas Pepe, el zurdo marfileño que juega en el mismo puesto que Salah y Ziyech, aún no ha brillado sobre las canchas egipcias a pesar de su prometedora temporada en el Lille (22 goles y 11 pases de gol). Todo lo contrario que los 'Zorros del Desierto' de Riyad Mahrez, sólidos desde el inicio del torneo con cuatro victorias en cuatro partidos, 9 goles anotados y cero encajados, liderados por su nuevo capitán. Su gol ante Guinea (3-0) en octavos de final el domingo, el segundo anotado en la competición, fue un compendio de su muestras de su calidad: gesto técnico para realizar un control orientado al borde del área antes de sacar un zurdazo raso engañando al arquero guineano.

Suficiente para sumir en el delirio desde Orán, en Argelia, a Sarcelles, su localidad natal en Francia, y para destapar los sueños de ganar el título de millones de aficionados argelinos, 29 años después de su único título continental de su selección. «Fuimos muy sólidos, hicimos un muy buen partido. Aún tenemos el duelo de cuartos de final, pero nosotros también queremos llegar lejos», confesó a Bein Sports tras el partido. «Argelia está tan bien organizada, tan compacta, es tan 'guardiolesca' en la recuperación del balón... es quizá la influencia de Mahrez sobre (el seleccionador) Djamel (Belmadi)», lo alabó el veterano técnico Claude Le Roy el martes en la televisión argelina.

Y eso que después de su extraordinaria temporada 2015-2016, donde fue uno de los artífices del inesperado título del Leicester, hasta el punto de ser nombrado mejor jugador de la Premier League y Jugador africano del año, Mahrez (28 años) no ha podido mantener esa línea. Traspasado al Manchester City en el verano boreal de 2018, el fino regateador recuperó la confianza con el histórico triplete Premier-FA Cup-Copa de la Liga, pese a no haber logrado imponerse como titular indiscutible en el once galáctico de Pep Guardiola. Pero aún así adornan sus guarismos 12 goles y 12 pases de gol en 44 partidos.

Lejos sin embargo de las estadísticas de Mohamed Salah, máximo realizador de la Premier League por segunda vez consecutiva y goleador decisivo en la final de la Champions, Mahrez es a menudo equiparado con el 'Faraón'. «Es talentoso y juega en un gran club (Manchester City). Pero no hay que meterle demasiada presión. Riyad no quiere tener el estatus de estrella», declaró Djamel Belmadi tras la victoria inaugural ante Kenia (2-0). En caso de que Mahrez no rinda según lo esperado ante los 'Elefantes', Argelia tiene una segunda baza en la figura de un jugador de un perfil similar, Adam Ounas.

Máximo realizador de la CAN junto al nigeriano Odion Ighalo, el senegalés Sadio Mané y el congoleño Cédric Bakambu (eliminado en octavos), Ounas, de 22 años suma tres goles en sólo 87 minutos de juego. Dispuesta a desafiar los pronósticos en Suez, Costa de Marfil quiere seguir siendo la bestia negra de Argelia en la CAN. De siete enfrentamientos, el balance es favorable a los marfileños, con tres victorias contra dos, la última en cuartos de la CAN 2015.