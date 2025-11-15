Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores de la Euskal Selekzioa realizan ejercicios de calentamiento. I. Pérez
Euskal Selekzioa-Palestina (San Mamés, 20.30 horas)

Una llamada al mundo y una reivindicación

Euskal Selekzioa y Palestina disputan hoy en un San Mamés a rebosar un partido de carácter solidario que busca impulsar la oficialidad de la tricolor

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Euskal Selekzioa y Palestina unirán hoy sus fuerzas a las de San Mamés para realizar una llamada al mundo exigiendo el fin del genocidio ... en la Franja de Gaza e impulsar la histórica reivindicación del derecho a la oficialidad de la tricolor. El encuentro ha adquirido tintes históricos no sólo por su carácter solidario y el eco mundial que ha adquirido la cita, sino también porque en el estadio bilbaíno se reunirán más de 50.000 almas que convertirán este partido en el de mayor afluencia de la historia del combinado vasco.

