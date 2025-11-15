Una llamada al mundo y una reivindicación

Euskal Selekzioa y Palestina unirán hoy sus fuerzas a las de San Mamés para realizar una llamada al mundo exigiendo el fin del genocidio ... en la Franja de Gaza e impulsar la histórica reivindicación del derecho a la oficialidad de la tricolor. El encuentro ha adquirido tintes históricos no sólo por su carácter solidario y el eco mundial que ha adquirido la cita, sino también porque en el estadio bilbaíno se reunirán más de 50.000 almas que convertirán este partido en el de mayor afluencia de la historia del combinado vasco.

Euskal Selekzioa realizó ayer en Lezama su único entrenamiento antes de un encuentro en el que los de Jagoba Arrasate tratarán de prolongar la buena racha de resultados de la tricolor en los últimos años. Es cierto que faltan bastantes de los jugadores vascos más relevantes, pero no es menos cierto que en la convocatoria realizada por el de Berriatua y Mikel Labaka figuran futbolistas cuyo nivel es más que suficiente para imponerse a Palestina.

Porque aunque el combinado árabe acarició durante meses la posibilidad de disputar la repesca para el Mundial de 2028, lo cierto es que el equipo de Abu Jazar se encuentra ahora en pleno proceso de renovación con algunas caras nuevas en su convocatoria.

Antes de comenzar el entrenamiento de ayer, Arrasate saludó al presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, y a la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, que hicieron acto de presencia en Lezama. El técnico bromeó con los presentes antes de comenzar con los ejercicios. Y es que el de Berriatua tuvo un pequeño contratiempo en su vuelo desde Mallorca, ya que el viento obligó a desviar su avión a Barcelona, aunque pudo llegar a tiempo al entrenamiento, gesto que agradeció Goñi.

Antes de tocar balón, tanto jugadores como cuerpo técnico se reunieron en círculo en el centro del campo. El presidente de la FVF saludó a los jugadores uno a uno e intercambió unas breves palabras. La vicelehendakari primera también departió un rato con los futbolistas.

Visita sorpresa del lehendakari

Justo en ese momento hizo acto de presencia por sorpresa Imanol Pradales, que acudió al entrenamiento tras no poder asistir a la presentación matinal del partido en San Mamés. El lehendakari también dio un breve discurso a los jugadores y se centró en que el amistoso de hoy tiene tres aspectos clave. «Estamos a las puertas del gran día y yo me quedo con estos mensajes: uno es que tenemos un partido para disfrutar; dos, es un día para reivindicar la oficialidad de la selección vasca; y tres, es una oportunidad para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino».

Durante el entrenamiento, los técnicos proyectaron jugadas ofensivas, muchos ejercicios con balón y ensayos de presión alta, aunque la importancia del partido sobrepasa los aspectos tácticos. Los futbolistas respondieron con seriedad y compromiso.

San Mamés rozará hoy el lleno. «En solo tres semanas hemos vendido más de 50.000 entradas de carácter solidario», dijo ayer en la presentación del amistoso Euskal Selekzioa-Palestina Iker Goñi. «Esperamos que Bilbao esté lleno de alegría», añadió.

La recaudación servirá para ayudar a la causa palestina, hacerla más visible e incluso permitirá entregar el dinero de las taquillas a Médicos Sin Fronteras (MSF), organización que trabaja sobre el terreno y que se encargará de distribuirlo en la zona.

La FVF habilitó una plataforma para la venta de entradas que acabaron volando. De hecho, a 24 horas del amistoso quedaban menos de 400 asientos disponibles. Los precios fijados por la federación iban desde los 20,5 hasta los 31,50 euros, gastos incluidos, de acuerdo con las tarifas publicadas el 20 de octubre. Esto quiere decir que el ente federativo recaudará más de un millón de euros, que se destinarán casi en su totalidad a la causa palestina. Goñi se cuidó de dar una cifra concreta porque, según recordó, una pequeña parte del dinero se usará también para cubrir los gastos relativos a la organización del choque.