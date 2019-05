Jornada 36 Zidane: «Habrá cambios, pero muchos jugadores se van a quedar» 00:37 Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / Foto: Ballesteros (Efe) | Vídeo: Atlas El técnico del Real Madrid confirma la vuelta de Vinicius, a quien alaba, y pide a sus futbolistas que entren al campo «a disfrutar» ÓSCAR BELLOT Madrid Sábado, 4 mayo 2019, 16:10

En otra rueda de prensa más en clave de futuro que de presente, Zinedine Zidane demandó a la hinchada del Real Madrid que apoye a su equipo en el complicado momento por el que atraviesa, reiteró que la próxima temporada «habrá cambios» si bien recordó también que «muchos jugadores se van a quedar» y trató de pasar página tras el cabreo con el que salió del enfrentamiento de la pasada jornada ante el Rayo Vallecano. «Faltan tres partidos, no es posible pensar en que sería mejor que se acabara ya. Yo estoy bien, la verdad. El otro día, muy enfadado, pero como todos, también los jugadores, que no lo vivieron bien. A veces no te sale nada», dijo el marsellés, que destacó pese a ello que no se van a «quitar las ganas de jugar al fútbol» y que sus pupilos tienen el domingo un partido para «intentar que la afición esté orgullosa» de todos ellos.

Vuelve la Liga al Santiago Bernabéu, donde Zidane ha cosechado las cuatro únicas victorias desde su vuelta. Enfrente, un Villarreal que se juega la permanencia y que ya sacó un empate ante los blancos en la primera vuelta, todavía con Santiago Solari en el banquillo del Real Madrid y Luis García en el del conjunto castellonense. «Nos gusta jugar en el Bernabéu. Hasta ahora hemos tenido dificultades, la temporada ha sido complicada, pero queremos por lo menos hacer un buen partido mañana», indicó Zidane, que alertó de que el que ahora rige Javi Calleja es «un buen equipo, con mucha calidad», por lo que los locales tendrán que hacer «un buen partido para puntuar».

Recupera Zidane para ese duelo a Vinicius, tras 61 días en el 'dique seco' por la lesión que sufrió frente al Ajax. Confirmó el técnico que el brasileño está ya en condiciones de jugar y le dedicó alabanzas. «Nada me ha sorprendido de él. Se entrena, está mejor y listo para entrar la lista. Necesitaba esas dos semanas. Era el tiempo necesario para él. Tiene 18 años, puede ser mi hijo. Es muy bueno. Un jugador importante de este equipo, sobre todo para el futuro. Se merece estar aquí. Ha estado lesionado y hay que ir tranquilos», apuntó sobre el ex del Flamengo, uno de los pocos rayos de esperanza este curso en Chamartín y al que el galo ha tenido que frenar ante su deseo de regresar cuanto antes para ganarse también un sitio en la convocatoria de Brasil para la Copa América.

Frialdad con Bale

Loas para Vinicius y circunspección con Gareth Bale, que volvió a quedar señalado en el encuentro ante el Rayo y parece vivir sus últimos días en Concha Espina. Dijo Zidane al término de aquel choque que no sabía dónde tenía la cabeza el galés y que esa era una pregunta para el extremo. Abundó en esa misma línea cuando se le interpeló este sábado por la situación del '11'. «Yo soy el entrenador y tengo que hacer el equipo, tomar decisiones. Él debe entrenar y jugar. Yo no puedo hablar por los jugadores. Saben dónde están y la responsabilidad que tienen», comentó sobre un futbolista al que no contempla como lateral zurdo para la temporada venidera. «No lo veo», se limitó a replicar.

Le volvieron a hablar de fichajes a Zidane, que sigue jugando al escondite con la confección del equipo para la siguiente campaña. «Las cosas se hacen con tranquilidad. Vamos a tener tiempo porque no hay Mundial o Eurocopa», dijo el francés, que avisó de que «hasta el 31 de agosto puede pasar de todo».

«Yo no dije que fuéramos a traer a Pogba y no te lo voy a decir hasta que las cosas no estén hechas»

Uno de los nombres destacados en su libreta es el de Paul Pogba, por quien ha confesado su predilección en más de una ocasión. Pero esta vez prefirió ir con tiento respecto a su compatriota. «Dije que era bueno, pero me puedes decir de otros jugadores y haré lo mismo. Es buen jugador y además lo conozco, pero nada más. No me voy a meter y menos ahora. Cuando las cosas van bien, te perdonan; si no y dices una tontería, chaca chá. Pogba es jugador del Manchester United. Al final de temporada, veremos lo que pasa con los jugadores: los que van a venir, los que se van a ir… Yo no dije que fuéramos a traer a Pogba y no te lo voy a decir hasta que las cosas no estén hechas», subrayó el preparador, que envió «muchos ánimos» a su excompañero Iker Casillas, con quien confesó que había hablado tras el infarto que sufrió el miércoles el guardameta del Oporto.

Recordó por último a sus futbolistas que tienen una «responsabilidad» ya que llevan «la camiseta del Real Madrid, el escudo», y les pidió que entren al campo «a disfrutar» y mostrar lo buenos que son. «Si lo haces así tienes muchas posibilidades. De lo contrario, es más difícil», concluyó.