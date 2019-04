Jornada 34 Zidane: «El próximo año la Liga será el primer objetivo» Zinedine Zidane, en rueda de prensa. / Efe El técnico del Real Madrid prioriza la competición doméstica para la próxima campaña y se enroca en el tema de los porteros JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 24 abril 2019, 13:33

Zinedine Zidane va agotando ruedas de prensa sin perder la sonrisa, pero sin dar pistas del Real Madrid que dirigirá la próxima temporada. Sí fue más claro al confesar cuál será el objetivo del equipo a partir de junio: «El próximo año será el primer objetivo». El técnico francés reconoció que para él «la Liga, y siempre lo he dicho, es lo más importante». «Nosotros en el próximo año vamos a intentar pelearla desde el primer minuto. La Liga es el día a día, es muy importante casi desde la pretemporada. Vamos a intentar empezar la Liga muy bien porque sino va a ser también complicado». «El próximo año será el primer objetivo», insistió.

Sin embargo sí sacó un poco el colmillo cuando fue preguntado por el título liguero del Barcelona que tiene en su mano y que será el octavo en once temporadas. «Si queremos hablar de cifras vamos a hacerlo. Nosotros tenemos 33 y ellos (Barcelona) cuántos?», señaló. «Últimamente lo están haciendo bien y hay que felicitarle y reconocerlo. Pero si me hablas de cifras el Madrid tiene más Ligas y no es para defenderme, sino porque me dices que últimamente ellos lo están haciendo mejor en Liga. Hay que cambiar esa dinámica. Siempre he dicho que para mí lo más importante es el día a día», insistió.

Zidane confesó que el objetivo es romper la hegemnía del Barcelona porque «es verdad que en los últimos años que ha sido mejor pero la Liga siempre es un primer objetivo. Es la más larga y es para mí la que no se puede escapar». «Es nuestro pan de cada día sin devaluar el resto, como siempre, en este club hay que estar en todos los frentes», recordó.

A vueltas con la portería

Más simpático, aunque hermético, se mostró con el tema de la portería. Primero confesó que «Courtois está listo y es una opción» para jugar ante el Getafe, aunque tiró de su famoso latiguillo «se verá mañana». Posteriormente señaló que «no es el momento de hablar de la portería» y añadió que «hay cosas que me gustan y otras que no me gustan otras, pero no siempre pasan las cosas que uno quiere». Ante la tercera pregunta, Zidane fue cambiando el gesto: «Voy a echar balones fuera. Los porteros tienen contrato y luego lo que vamos a hacer lo haré yo porque es mi responsabilidad». «No es el momento de hablar de eso, pero puede pasar de todo», insistió aunque volvió a decir lo que ya había avisado semanas atrás. «El próximo año va a ser muy claro para todos». Ante la quinta pregunta sobre el tema y sin perder la sonrisa espetó que «no te voy a contestar porque es un tema mío y tú lo vas a ver el próximo año».

A pesar de no dar pistas, se intentó una sexta vez por parte de la prensa, que se topó de nuevo con el hermetismo del entrenador blanco. «Tengo los tres mejores porteros», dijo sobre Keylor Navas, Thibaut Courtois y su hijo, Luca Zidane. «Hay dos que son muy buenos y uno más joven que es bueno y tiene futuro y no va a cambiar», dijo más serio. «Luego tengo que elegir yo que es lo complicado, pero no sólo en el tema de la portería. Los jugadores están aquí para entrenarse y prepararse para jugar o no jugar», señaló.

Más pistas dio sobre las posibles salidas aunque sin dar nombres. «Si tu compras jugadores alguno se tiene que ir», reconoció el técnico galo. «Somos 25 jugadores en la plantilla y si compramos jugadores está claro que alguno se tiene que ir, pero es lo normal dentro de una plantilla» a estas alturas de temporada, señaló. Zidane quiso normalizar esta situación porque es algo que pasa en todos los equipos cuando las temporadas llegan a su fin porque «a todos los equipos les va a tocar cambiar cosas».

De momento piensa en el próximo rival, un Getafe que está firmando la mejor temporada de su historia. «Es un equipo que lo está haciendo fenomenal, la mejor temporada de su historia y eso es fruto de su trabajo», destacó el técnico francés. «Nosotros sabiendo eso vamos a intentar hacerlo mejor que últimamente, como por ejemplo el último partido (ante el Athletic)». «Siempre jugamos para ganar y es lo que vamos a intentar en Getafe», añadió.

Un partido en el que no estará Vinicius a pesar de estar entrenando con el grupo. «Mañana no va a tener minutos», señaló Zidane. «Ha estado dos meses fuera y necesita algo más de tiempo», reconoció.