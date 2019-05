Jornada 36 Zidane: «Hicimos cosas buenas y algunas algo peores, sobre todo al final» Zinedine Zidane, durante el partido ante el Villarreal. / Juan Medina (Reuters) El francés se felicita por la victoria ante el Villarreal, elogia de nuevo a Brahim y elude aclarar si la exclusión de Bale de la lista es un mensaje para el galés ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 5 mayo 2019, 19:15

Zinedine Zidane mantiene su pleno de victorias en el Santiago Bernabéu. Quinto partido del Real Madrid como local desde la vuelta del marsellés y quinta victoria, lo que dejó satisfecho al técnico, máxime viniendo de una derrota tan dura como la que sufrió su equipo la semana anterior en Vallecas. «Jugamos mejor que el otro día. Me quedo con mejor sensación y los jugadores también. Ganamos un partido en nuestra casa y contento por eso», dijo Zidane, que pese a ello puso algún pero a lo visto en el coliseo blanco. «Hicimos cosas buenas y algunas algo peores, sobre todo al final», indicó.

Destacó el partido de Brahim, a quien sigue dando confianza. «Contento con su partido. Cuando coge el balón se va hacia la portería. Siempre quiere buscar espacios. En el primer gol, la presión tras pérdida lo ha hecho fenomenal. Contento por su actuación y por la victoria porque los jugadores lo necesitaban», apuntó sobre el malagueño.

Habló de Vinicius, que disputó 20 minutos dos meses después de caer lesionado ante el Ajax en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, y de Gareth Bale, al que dejó fuera de la citación para el duelo con el Villarreal y que parece estar definitivamente fuera de los planes del entrenador del Real Madrid para el curso venidero. «Soy el entrenador, tengo que hacer la lista y ya está», dijo sobre el galés, con la frialdad que le caracteriza cada vez que se le cuestiona por el '11'. ¿Fue un mensaje su exclusión de la lista para el partido de este domingo?, le preguntaron. «Vosotros interpretáis lo que queráis. Yo tengo que hacer una lista y alguno se tiene que quedar fuera», atajó. Sobre el brasileño, manifestó que «después de dos meses tiene que trabajar», para lo que le quedan dos partidos y «a pensar en el próximo año».

Se le preguntó por Mariano, autor de un doblete que le sirve de reivindicación tras una temporada decepcionante marcada por las lesiones y su poca fortuna de cara a puerta. «Claro que no ha tenido muchas oportunidades porque ha estado lesionado. Hoy ha tenido la oportunidad de jugar, lo ha hecho, metió dos y contento por él», indicó sobre el delantero.

Satisfecho en líneas generales con el partido, Zidane incidió como nota negativa en la desconexión tras el 3-2 que puso en un brete la victoria de los blancos en los minutos finales. «Era un partido a ida y vuelta y cuando estás 3-1 no puede pasar eso, pero pasó. Hay muchas cosas, el cansancio, el calor, pero al final no lo hicimos bien»», dijo. Y se refirió por último a la presencia bajo palos de Thibaut Courtois por segundo encuentro consecutivo. «Tengo que elegir a uno de los tres que tengo. Hoy he elegido a Courtois y ya está», remachó.