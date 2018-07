Fútbol Yuri Berchiche debuta hoy con el Athletic ante el Barakaldo Yuri Berchiche, en su presentación en San Mamés. / AFP El ex de la Real disputará sus primeros minutos como rojiblanco en su segunda etapa en el club de Lezama EL DIARIO VASCO Domingo, 22 julio 2018, 08:45

El campo de Lasesarre, ese en el que ya jugó con las camisetas del Real Unión y el Eibar, será el que vea a Yuri Berchiche con su nueva camiseta, la de del Athletic. Y es que esta mañana, a las 11.30 horas, el conjunto entrenado por el 'Toto' Berizzo se medirá al Barakaldo, de Segunda División B, en su segundo partido amistoso de la pretemporada.

El lateral zarautztarra dejó el París Saint Germain hace poco menos de un mes. Podía haber estado jugando ayer en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt de Austria contra el Bayern (1-3 ganaron los alemanes) en la segunda jornada de la Copa Internacional de Campeones, pero su primer encuentro de este verano será ante el conjunto fabril.

Yuri es el único de los cuatro fichajes realizados por el Athletic esta temporada que todavía no ha debutado, no pudo jugar en el amistoso en Amorebieta, y será hoy cuando se vuelva a vestir con la camiseta del Athletic. Y es que hay que recordar que el ex de la Real ya sabe lo que es jugar para los vizcaínos, ya que en su época de cadete y juvenil estuvo en Lezama.

El jugador de Zarautz lleva dos semanas entrenando con su nuevo equipo y el último encuentro que disputó fue el de la jornada 38 de la Ligue 1 francesa. Fue el 19 de mayo en la visita de los parisinos al Caen y el choque terminó con el 0-0 en el marcador. El ahora jugador del Athletic disputó los 90 minutos.

«Objetivo, la Champions»

Yuri se muestra ambicioso de cara a esta temporada y asegura que «quiero que podamos conseguir el objetivo de clasificarnos para la Champions o Europa. Queremos estar ahí arriba y hacer un año redondo en lo colectivo. Y en lo individual aportaré la experiencia que traigo después de una temporada en un gran equipo. Pasé un año inolvidable en París, donde conseguimos muchos títulos y pude jugar al lado de gente que son estrellas mundiales».

También habla de lo que ha encontrado en su nueva casa. «Me encanta la filosofía del Athletic, ojalá todos fueran iguales pero sabemos que eso es imposible. Hoy en día todos se refuerzan muy bien con el dinero de las televisiones y el carácter del Athletic es el que es».

Raúl García, lesionado

Además de Yuri, tendrán sus primeros minutos del verano Aritz Aduriz, Óscar de Marcos, Iker Muniain, Mikel San José e Iñaki Williams, que están dentro de la convocatoria de 24 jugadores que ha confeccionado Berizzo. No están en la misma Markel Susaeta, Beñat Etxebarria, Mikel Rico, Mikel Balenziaga y Ander Capa y, al igual que contra el Amorebieta, se quedan fuera Xabi Etxeita y los porteros Unai Simón y Hodei Oleaga.

Tampoco va a jugar en Lasesarre Raúl García. El navarro sufrió una lesión muscular en el entrenamiento de ayer en Lezama y se perderá el encuentro de hoy. Otro exrealista como Iñigo Martínez, al igual que Raúl García, se quedará en la grada porque se viene recuperando desde hace una semana de un problema muscular. El central tendrá que esperar para debutar este verano.