Jornada 32 Messi y Gerard Moreno miden su puntería en Villarreal El Barça se juega la Liga en su visita el Estadio de la Cerámica, donde se dan cita dos de los delanteros más en forma del campeonato P. RÍOS Barcelona Domingo, 25 abril 2021, 01:00

Dejando a un lado al Atlético, que visita el Camp Nou el 8 de mayo (16:15 horas), el Barça se enfrenta hoy al rival más complicado de lo que queda de Liga, por lo menos observando su clasificación. El equipo azulgrana visita a las 16:15 horas al Villarreal, que pelea por la quinta plaza con Real Sociedad y Betis. A los de Ronald Koeman sólo les vale ganar si quieren seguir dependiendo de sí mismos para conquistar el título, algo para lo que presumiblemente necesitarán los 21 puntos en juego. Una victoria en el Estadio de La Cerámica sería una inyección de optimismo para el reciente campeón de Copa.

El mejor aval para buscar ese triunfo es el gran momento de Leo Messi, quien ha superado los 30 goles oficiales por 13ª temporada seguida y ha alcanzado los 25 en Liga por 12ª edición consecutiva. El '10' llega lanzado tras lograr un doblete en la final de Copa ante el Athletic (0-4) y repetir en el 5-2 al Getafe del pasado jueves. Se encontrará enfrente con otro delantero en forma en este 2021 como Gerard Moreno, que suma 20 goles en Liga y sigue haciendo méritos para ser el ariete titular de la selección española. Será un pulso de lujo entre zurdos, quizás con una motivación especial para el exatacante del Espanyol por sus antiguos pulsos de rivalidad con Piqué, quien se reservó en la segunda parte contra el equipo de José Bordalás pensando en este enfrentamiento.

Koeman recupera a Dembélé tras superar sus molestias en el pubis y al portero suplente Neto, que llevaba tres semanas de baja, pero pierde a Pjanic por un problema en la rodilla. El bosnio se suma a las bajas de Braithwaite, Ansu Fati y Coutinho. Parece probable el regreso de Dest al once titular porque descansó ante el Getafe y quizás haya alguna modificación más porque en la segunda parte se apreció cansancio en jugadores como Pedri o Mingueza. Sergi Roberto y Araujo están preparados. Messi y De Jong seguirán jugando con el riesgo de ver una quinta amarilla que suponga un partido de sanción.

«No creo que sea la salida más complicada porque cada partido tiene su dificultad. Mucho depende de nosotros mismos. Podemos si mostramos la energía necesaria. Hay muchas dificultades para todos los equipos. Hay pocos rivales que no se jueguen nada. El Villarreal juega bien al fútbol», explicó Koeman, quien entiende que el pleno de puntos es obligado para los cuatro aspirantes al título: «Eso es para cualquiera de los cuatro. Casi no se puede fallar. No sé cuántos, pero hay que sacar muchos puntos». El Villarreal perdió 4-0 en el Camp Nou en la primera vuelta, pero hace ya tanto tiempo (en la 3ª jornada en el calendario asimétrico, la primera que disputó el Barça) que cuenta poco. Ansu, por ejemplo, logró dos goles aquel día.

El Villarreal, que se enfrentará el próximo jueves al Arsenal en las semifinales de la Liga Europa, anda algo irregular en las últimas jornadas por haber competido cada tres días. De sus últimos tres partidos ligueros sólo ha ganado uno (1-5 al Levante) con derrotas en casa ante Osasuna (1-2) y fuera contra el Alavés (2-1). Tiene la baja de Iborra y la duda de Estupiñán.