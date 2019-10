Iniciativa LaLiga planea llevar el Villarreal-Atlético a Miami Víctor Ruiz y Diego Costa disputan un balón durante el Atlético-Villarreal de la pasada temporada. / Javier Soriano (Afp) El presidente de la entidad castellonense asegura que los clubes ya habrían dado el visto bueno a la disputa en Estados Unidos del partido correspondiente a la decimosexta jornada EFE Jueves, 17 octubre 2019, 10:31

Fernando Roig, presidente del Villarreal, confirmó este jueves, en declaraciones a 'El Transistor' de Onda Cero, la propuesta de LaLiga de jugar en Miami el Villarreal-Atlético de Madrid de la decimosexta jornada del campeonato, prevista para el próximo 7 u 8 de diciembre.

«No sé si llegará a buen puerto. Espero que sí. Yo creo que es bueno para que exportemos a la Liga española a un país tan importante como Estados Unidos, pero se está empezando», explicó esta madrugada el dirigente del Villarreal en Onda Cero sobre la noticia adelantada la noche del miércoles por 'El Confidencial'.

Ambos clubes han dado el visto bueno a la posibilidad de jugar ese encuentro en Estados Unidos, aunque aún debe avanzar su curso y ser autorizado por la Federación Española de Fútbol.

Consenso de los clubes

«Por parte del Atlético creo que no (han puesto ninguna pega a jugar el partido en Miami), por parte del Villarreal tampoco. Hay que continuar andando y que haya un consenso. Me gustaría hacerlo, pero todos de acuerdo. Todos contracorriente no es bueno. Y si esto es bueno para el fútbol español, es bueno para todos», añadió.

Respecto a los aficionados del Villarreal, Roig explicó que se estudian distintas opciones y consideró que «estarán bien». En cualquier caso, el presidente del club castellonense apuntó en 'El Transistor' que es demasiado pronto para adelantar cualquier cosa. «No podemos explicar nada porque realmente aún no hay nada», declaró Roig, que insistió: «Ojalá se haga».