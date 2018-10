Fútbol Club Barcelona Valverde, sobre Piqué: «Lo único que me fastidia es que su idea no se me haya ocurrido a mí» Ernesto Valverde en rueda de prensa / EFE El técnico blaugrana defendió al central en el asunto de la Copa Davis y demostró plena confianza en el catalán. «El tema de los viajes no me preocupa. Creo que va a estar al 100%» MELISA CABALEIRO Madrid Viernes, 19 octubre 2018, 18:54

Tras el parón de selecciones, el Barcelona vuelve a la Liga para enfrentarse ante el líder de la competición, el Sevilla de Pablo Machín contra el que ganó a principios de temporada la Supercopa de España. Un encuentro en el que los goles de Gerard Piqué y Ousmane Dembélé otorgaron la victoria al cuadro culé. Es por ello que en rueda de prensa, Ernesto Valverde fue cuestionado sobre dicho partido. «Claro que lo hemos revisado, pero teniendo en cuenta que el Sevilla está en una buena trayectoria, que ha empezado rodada la temporada y que está en un buen momento», expresó el preparador. «Ese partido no es una referencia porque pueden cambiar algunos jugadores, ya lo han hecho en los últimos partidos, ellos tienen alternativas y nosotros no sabemos cómo pueden plantear el partido. Estamos preparados para lo que sea», afirmó. También afirmó no tener preferencia en que su rival saque uno o dos delanteros, aunque lo que sí sabe a ciencia cierta es que el Sevilla «va a intentar mantener su estilo y jugar de tú a tú para no dar la espalda al partido».

Un choque en el que, tras cuatro partidos consecutivos de los culés sin sumar los tres puntos, se torna necesario volver a cosechar resultados positivos. «Generalmente cuando vienes de un parón y juegas un partido siempre es una previa de Champions al mismo tiempo. El día de la Real nos costó porque ellos plantearon un partido defensivo. Pero no estoy especialmente preocupado por eso ante el Sevilla. Hay alicientes suficientes para no preocuparme. Sabemos que está en nuestra mano recuperar el liderato y nos pondremos a ello. Estamos todos mentalizados», reconoció el técnico.

El cacereño también se sinceró sobre la importancia de mostrar su mejor cara en una semana importante, en la que se enfrenta ante el Sevilla en Liga, el Inter en Champions y el Madrid en uno de los clásicos más apretados de los últimos tiempos. «Desde luego son tres partidos importantes. El Sevilla es el líder, es la primera vez desde que llegué que nosotros no estamos en cabeza de clasificación y es un momento diferente en ese sentido. Luego jugamos con el Inter para luchar por el liderato del grupo y luego, el clásico que todos sabemos lo que significa. Va a ser una semana bonita, intensa y tenemos ganas de afrontarla», dijo.

El Sevilla, por el contrario, lleva cuatro victorias en sus últimos cuatro partidos que le sitúan en lo más alto de la tabla, un punto por encima del club blaugrana. Las bajas de Umtiti y Vermaelen pueden favorecer al conjunto hispalense, aunque Valverde siempre tiene un abanico de soluciones para cualquier situación. «Han estado entrenando con nosotros Oriol Busquets y Chumi aunque tenemos otras alternativas como que un lateral derecho se sitúe como central o el propio Busquets. Con partidos tan importantes como los de esta semana y la que viene quizá tengamos que echar mano del filial», reconoció el preparador. Además, fue cuestionado sobre si era necesario incorporar a un central en el mercado de invierno, pregunta ante la que Valverde se mostró firme. «Eso son cuestiones que hay que tomar decisiones cuando llegue el momento. Ahora mismo no pienso en incorporaciones en invierno sino que me fijo en los jugadores del B para que nos echen un cable», afirmó.

El posible regreso de Neymar también fue un tema presente en rueda de prensa, asunto ante el que Valverde afirmó que en un futuro «todo puede pasar». «Yo entrené 15 días a Neymar. Ni estamos en periodo de fichar ni es algo que se vea a corto plazo. Está bien para que todos nos entretengamos pero no sabemos lo que puede ocurrir en un futuro. Todo puede pasar».

Buenas sensaciones con la dirección deportiva

Por otra parte, el estado de salud de la rodilla izquierda de Samuel Umtiti es algo que continúa preocupando al preparador, que desea «poder contar pronto con él». «El jugador (Umtiti) sigue con su proceso de recuperación. Está haciendo un tratamiento para fortalecer la musculatura y tener menos problemas. Espero que esté pronto con nosotros, no se cuándo porque no soy médico pero espero que sea pronto para que nos pueda ayudar», reconoció el 'Txingurri'. A pesar de la baja del joven francés, el club blaugrana podrá contar casi con total seguridad con Sergi Roberto y Luis Suárez. «Están preparados para esta semana, aunque tendremos que tener cuidado con ellos», dijo el cacereño.

El tema de Piqué es algo sin más importancia para su entrenador. «El tema de los viajes y todo eso no me preocupa», afirmó sonriente. Incluso se tomó la licencia de bromear con el asunto. «Lo único que me fastidia de él (Piqué) es que ha tenido una idea genial y no se me ha ocurrido a mí», expresó en referencia al polémico asunto de la Copa Davis. No se mostró tan explícito para hablar de Arturo Vidal, con el que afirmó haber hablado en privado para evitar «que se montase tanta bola». «Tenemos la idea de solucionar los problemas dentro del vestuario y no airearlo fuera. He hablado con él y no voy a comentar los términos para que no se monte tanta bola como se ha montado en las últimas semanas», sentenció. Además, reconoció tener buenas sensaciones con la dirección y no estar pendiente de lo que dicen sobre su posible futura renovación.