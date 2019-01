Jornada 21 Valverde: «No tengo reparos en decir que LaLiga es una prioridad» Ernesto Valverde, en rueda de prensa. / EFE El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha hablado en rueda de prensa antes del partido de este domingo a las 16:15 horas en el Estadio de Montilivi EFE Sábado, 26 enero 2019, 16:37

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha admitido que LaLiga Santander «es una prioridad» y ha precisado que la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey no le condicionará la alineación del partido que este domingo disputará contra el Girona.

El preparador del equipo azulgrana ha señalado, en la rueda de prensa previa al partido liguero, que el Barça «intentará remontar» el próximo miércoles el 2-0 en contra que sufrió en Sevilla, si bien ha alertado de la importancia de sumar los tres puntos en Montilivi.

«Intentaremos remontar el miércoles que viene, pero mañana es un partido de Liga y no tengo reparos en decir que LaLiga es una prioridad para nosotros«, ha apuntado.

En este sentido, ha subrayado que el de mañana «como todos los partidos fuera de casa tienen un nivel de complicación alto» y ha destacado los peligros del Girona.

«Nos jugamos un derbi, con todas la connotaciones que tiene, que hay un plus de energía. Sabemos que el Girona está en una buena trayectoria en la Liga y en la Copa. Sabemos lo que les cuesta a los equipos ganar en Montilivi. Ahora todos los partidos de Liga cuentan, los puntos cuentan más«, ha añadido.

Originalmente este encuentro tenía que disputarse en Miami, algo que finalmente el Barcelona descartó. Sobre todo lo que sucedió cuando LaLiga planteó que el partido se disputara en Estados Unidos, Valverde ha recordado que «se le dio más bombo fuera que dentro del vestuario».

«Nuestra idea era jugar el partido donde tocaba. Estábamos dispuestos a jugar en cualquier lado. No era algo que me quitara el sueño, no lo pensábamos en absoluto. Finalmente, no se han dado las situaciones», ha apuntado.

Fichajes de invierno

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Frenkie de Jong, cuyo fichaje por el Barcelona para la próxima temporada se confirmó el pasado miércoles.

Valverde ha detallado que el centrocampista holandés será «un jugador importante dentro de la estructura del club», aunque ha subrayado que «necesitará adaptarse» al Barcelona.

Asimismo, Valverde también fue preguntado por el rendimiento del brasileño Malcom Oliveira, quien en la derrota copera contra el Sevilla jugó de titular y falló una ocasión clara de gol.

«Tiene muchas cualidades, es vertical y siempre tiene opciones de gozar de ocasiones claras. Lo que queremos es que tenga continuidad en su juego, que es lo que le falta, pero hay jugadores que también juegan. Tiene que hacerse un espacio para que no se lo quiten», ha agregado.

Asimismo, Valverde ha admitido que al equipo le falta una pieza en el lateral izquierdo -«es la posición que tenemos un poco más coja en el equipo», dijo- y ha explicado que para dar descanso a Jordi Alba deberá recurrir a jugadores del Barça B o cambiar de posición a otros zagueros.

El técnico azulgrana ha cerrado la rueda de prensa refiriéndose al Atlético de Madrid, segundo a cinco puntos del Barcelona, y al Real Madrid, tercer clasificado con diez puntos menos que el líder.

«Uno mira siempre quien está inmediatamente detrás. El Real Madrid tiene un gen competitivo especial y el Atlético nunca se da por vencido. Está a cinco puntos y siempre piensas en el que tienes más cerca. Es algo matemático, no descartas nunca a nadie», ha opinado.