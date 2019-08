Jornada 3 Valverde: «Se está haciendo largo el mercado» El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde durante la rueda de prensa. / Alejandro García (Efe) El entrenador del Barcelona aseguró que las continuas preguntas sobre el posible fichaje de Neymar por el equipo azulgrana hacen que tenga muchas ganas de que «llegue el 2 de septiembre y descansemos todos par ver cómo está esto» EFE San Juan Despí (Barcelona) Viernes, 30 agosto 2019, 19:03

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo este viernes que la ventana estival de fichajes «se está haciendo larga» y negó que esté pendiente del mercado en el momento de hacer las convocatorias.

La sombra de la operación Neymar sobrevoló en algunas de las preguntas de la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante Osasuna, si bien el técnico del equipo azulgrana optó por eludir el asunto y subrayó que el brasileño es jugador del París Saint-Germain.

«Tengo muchas ganas de que llegue el día (2 de septiembre) en que acabe el mercado y descansemos todos par ver cómo está esto. Se está haciendo largo. Neymar es un jugador de otro equipo y, como siempre, respetamos al resto de rivales», señaló Valverde.

En los últimos días, se especuló con la posibilidad de que algunos jugadores de la primera plantilla, como Ivan Rakitic o Ousmane Dembélé, estaban en la mesa de negociación para conseguir el regreso del brasileño.

Sin embargo, Valverde negó que esta situación le influya en el momento de hacer las convocatorias: «No estoy pendiente del mercado por las convocatorias. El día que jugamos contra el Athletic fue diferente porque Coutinho me confirmó que tenía un acuerdo con otro club».

En este sentido, negó que las dos suplencias consecutivas que encadena Ivan Rakitic se deban a una posible venta del jugador croata en esta ventana del mercado de fichajes.

«Rakitic es un gran jugador que ha jugado muchos partidos y nada hace pensar que no esté aquí. Quedan tres días. No jugó el último partido, pero sí que lo hizo ante el Athletic. No pasa nada, hay sitio para todos», agregó.

Menos explicaciones dio sobre la situación de Ousmane Dembélé, que sigue recuperándose de una lesión muscular: «De momento Dembélé está lesionado. No comentaré nada sobre él».

Elogió, en cambio, a Frenkie de Jong, una de las nuevas incorporaciones azulgranas de este curso. Sobre el holandés dijo que está «muy contento» con su rendimiento, si bien matizó que «todavía tiene que acoplarse a lo que es la dinámica de equipo y a la competición liguera».

Para el partido que el Barcelona disputará en El Sadar ante Osasuna, Valverde no podrá contar con el argentino Lionel Messi, que sigue con una dolencia en un sóleo.

«Messi sigue el proceso de recuperación normal. Tendrá unos días de margen y espero que contra el Valencia, dentro de quince días, ya pueda estar disponible. Vamos a ver cómo evoluciona la lesión en las próximas dos semanas», apuntó.

Pese a las bajas del argentino, Luis Suárez y Dembéle, Valverde confía en sacar un resultado positivo en El Sadar ante un rival que como local «siempre ha sido temible».

«Osasuna es un equipo que te empuja en tu portería y que intentará aprovechar el empuje de su gente para sacar adelante el partido. Mañana habrá un gran ambiente, preveo mucho calor. Para nosotros los tres puntos son muy importantes», subrayó.