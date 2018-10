Real Madrid Valverde: «El Clásico no es menos Clásico sin Messi y Cristiano» Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al Clásico / AFP El técnico azulgrana insistió en la importancia del partido, a pesar de la ausencia por lesión de su estrella y de la marcha a Italia del portugués COLPISA/AFP Madrid Sábado, 27 octubre 2018, 17:31

Ernesto Valverde compareció ante los medios en la previa del Clásico, un partido ante el que el preparador no se muestra confiado, a pesar de la racha negativa de su rival. «Al final sabemos cómo es el Madrid. Cuanto más herido está, más peligroso es. Yo espero mañana al mejor Madrid», se sinceró. «Son partidos que se juegan desde muchos puntos de vista, incluido el emocional. Venimos de hacer dos buenos partidos y tenemos este último encuentro a modo de colofón», respondió el preparador. «No nos queremos fijar en lo otro. Estamos a cuatro puntos, que no es una distancia excesiva. Las crisis en equipos como el Madrid se hinchan bastante, pero después en el campo los jugadores están ahí», dijo.

Durante la rueda de prensa, elogió el juego de los blancos durante el partido ante el Levante, en el que el conjunto de Chamartín consumó su quinto partido consecutivo sin conseguir la victoria, a pesar de haber acumulado varias ocasiones claras de peligro. «Es un equipo que genera ocasiones de gol. Se vio contra el Levante. Generaron 10 ocasiones claras para marcar. Eso es un indicativo del nivel ofensivo que tienen. Eso me hace ser precavido con lo que pueda pasar mañana», comentó.

Sin embargo, si hay una pregunta que abarcó la mayor parte de la sesión fue la de la ausencia de Cristiano y Messi en un Clásico por primera vez en 11 años. Para Valverde, el partido no pierde su esencia a pesar de que los dos 'extraterrestres' futbolísticos que han marcado un antes y un después en el fútbol moderno no vayan a estar frente a frente en el Camp Nou. «El Clásico no es menos Clásico sin Messi y Cristiano. Ya existían antes de ellos. Había tensión, había cabezas de cochinillo volando...», bromeó. Tardó poco el preparador en ponerse serio y reconocer que tienen que ejercer un «fútbol colectivo» para recoger los frutos del éxito como ante el Inter. «Contra el Sevilla hubo momentos en que el partido se descontroló, pero contra el Inter no sucedió. Eso exige un juego colectivo que creo que el miércoles tuvimos», reconoció. «Tenemos que reconocernos en el juego. Esa es la clave. Eso lo hacemos con Messi y sin Messi. Eso nos dio la Liga el año pasado. Que estemos todos juntos. Así seremos más fuertes», expresó.

De igual manera, admitió que Cristiano ya es pasado y que la única ausencia blanca que le preocupa es la de los jugadores que actualmente forman parte de la plantilla merengue. «Sólo contemplamos la baja de Carvajal. La de Cristiano es historia. Respecto a lo de Messi, ya hemos pasado página. Tenemos que dar un paso adelante mayor al que dimos contra el Inter. Se hace raro preparar un Clásico sin él, pero el equipo está mentalizado», dijo el técnico.

No quiso desvelar sus cartas el preparador blaugrana, como tampoco espera que haga el conjunto de Lopetegui. «Sí tengo decidido el once, pero no lo voy a anticipar. Rafinha hizo un gran partido, pero este es otro diferente. No tengo por costumbre anticipar el once, como tampoco espero que el rival haga lo mismo», admitió. Lo que sí espera para el cacereño es un partido con mucho poderío en ataque. «Ocasiones habrá, porque el nivel de los delanteros es alto. También lo será la intensidad defensiva. Preveo un partido disputado, con mucha tensión. Y espero que si hay muchas ocasiones sean nuestras», admitió.

Además, fue cuestionado sobre la actual situación del preparador blanco, en la cuerda floja desde hace varias jornadas. «No sé cómo será entrenar al Madrid, pero entrenar al Barça tiene su dificultad», valoró. Quiso también echar un cable a su compañero, reconociendo el duro trabajo del entrenador y las críticas a las que se pueden ver expuestos si las cosas no salen de acuerdo a lo previsto. «Situaciones extremas, los entrenadores las tenemos cada semana. Afrontamos los partidos intentando plasmar el estilo, siendo uno mismo y transmitiendo al equipo lo que esperas de él. ¿Si entiendo las críticas en la jornada 10? Hace dos semanas esas supuestas críticas eran para mí», dijo.